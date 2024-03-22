"Океан Ельзи" випустили першу пісню англійською мовою (відео)

Популярний український гурт "Океан Ельзи" випустив пісню англійською мовою невдовзі після повідомлення про створення першого в історії існування колективу англомовного альбому .

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційна сторінка "Океан Ельзи" у Facebook, YouTube-канал "Океан Ельзи".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про пісню, а також де можна її знайти.

Що відомо про нову пісню

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці гурту у соціальній мережі Facebook, створення цієї пісні - нова музична історія.

"Voices Are Rising - це перша пісня нашого першого англомовного альбому", - уточнили в гурті.

Зазначається, що "тут мали б бути великі тексти, розповіді й прес-релізи".

"Але сьогодні ми хочемо, аби ви просто послухали пісню та, найголовніше, пам'ятали, що світло завжди переможе темряву", - наголосили музиканти.

В "Океані Ельзи" додали, що "наші українські голоси вже здійнялись завдяки тим, хто щохвилини боронить, відновлює, несе своє світло".

"Нашим енергетикам сьогодні - максимальна підтримка", - підсумовується в дописі на тлі нещодавньої масованої атаки України ворогом.

Де слухати й дивитися

Згідно з повідомленням гурту, слухати Voices Are Rising можна за посиланням.

Крім того, можна переглянути відеоверсію пісні, опубліковану на YouTube.

Допис гурту (скріншот: facebook.com/okeanelzyofficial)