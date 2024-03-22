ua en ru
Пт, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Океан Ельзи" випустили першу пісню англійською мовою (відео)

П'ятниця 22 березня 2024 10:45
UA EN RU
"Океан Ельзи" випустили першу пісню англійською мовою (відео) Пісні "Океану Ельзи" надихають і змушують замислитись (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)
Автор: Ірина Костенко

Популярний український гурт "Океан Ельзи" випустив пісню англійською мовою невдовзі після повідомлення про створення першого в історії існування колективу англомовного альбому.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про пісню, а також де можна її знайти.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційна сторінка "Океан Ельзи" у Facebook, YouTube-канал "Океан Ельзи".

Що відомо про нову пісню

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці гурту у соціальній мережі Facebook, створення цієї пісні - нова музична історія.

"Voices Are Rising - це перша пісня нашого першого англомовного альбому", - уточнили в гурті.

Зазначається, що "тут мали б бути великі тексти, розповіді й прес-релізи".

"Але сьогодні ми хочемо, аби ви просто послухали пісню та, найголовніше, пам'ятали, що світло завжди переможе темряву", - наголосили музиканти.

В "Океані Ельзи" додали, що "наші українські голоси вже здійнялись завдяки тим, хто щохвилини боронить, відновлює, несе своє світло".

"Нашим енергетикам сьогодні - максимальна підтримка", - підсумовується в дописі на тлі нещодавньої масованої атаки України ворогом.

Де слухати й дивитися

Згідно з повідомленням гурту, слухати Voices Are Rising можна за посиланням.

Крім того, можна переглянути відеоверсію пісні, опубліковану на YouTube.

&quot;Океан Ельзи&quot; випустили першу пісню англійською мовою (відео)

Допис гурту (скріншот: facebook.com/okeanelzyofficial)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може перемогти на Євробаченні 2024 та з якими піснями.

Читайте також про 15 свіжих українських пісень, які подарують весняний вайб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Океан Ельзи Музика
NEWS
"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні
"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні