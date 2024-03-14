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Вперше в історії гурту. Вакарчук анонсував англомовний альбом "Океану Ельзи"

Четвер 14 березня 2024 15:08
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Вперше в історії гурту. Вакарчук анонсував англомовний альбом "Океану Ельзи" Новий альбом "Океану Ельзи" буде англомовним (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Ірина Костенко

Популярний український гурт "Океан Ельзи" випустить альбом англійською мовою вперше за 30 років свого існування. Про це повідомив його фронтмен Святослав Вакарчук.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційну сторінку гурту в Instagram розповідає, що відомо про подальші плани "Океану Ельзи".

Що розповів Вакарчук

Український музикант і лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук повідомив, що гурт випустить альбом пісень англійською мовою вперше у своїй історії.

Він визнав, що на таке рішення його надихнуло нагородження премією Оскар українського документального фільму "20 днів у Маріуполі".

"Нам треба зробити так, щоб голос України й надалі звучав сильно та натхненно. Саме тому з гордістю повідомляю, що вперше у своїй історії "Океан Ельзи" планує випустити музику англійською мовою. Ми дуже щасливі й зосереджені. Голоси України здіймаються все вище й вище", - наголосив артист англійською мовою.

Вперше в історії гурту. Вакарчук анонсував англомовний альбом &quot;Океану Ельзи&quot;

Звернення Вакарчука (скріншот: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

У дописі до опублікованого відеозвернення зазначається, що це - "нова сторінка".

"Наша. Нова. Сторінка. Скоро... Ми будемо працювати над тим, аби й музичний голос України звучав гучно, його чули та помічали у світі. Ваші О.Е.", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що український альбом вийде, як і заплановано, восени цього року - до 30-річчя гурту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Вакарчук зіграв несподіваний концерт для військових.

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Океан Ельзи Музика
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