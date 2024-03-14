Вперше в історії гурту. Вакарчук анонсував англомовний альбом "Океану Ельзи"
Популярний український гурт "Океан Ельзи" випустить альбом англійською мовою вперше за 30 років свого існування. Про це повідомив його фронтмен Святослав Вакарчук.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційну сторінку гурту в Instagram розповідає, що відомо про подальші плани "Океану Ельзи".
Що розповів Вакарчук
Український музикант і лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук повідомив, що гурт випустить альбом пісень англійською мовою вперше у своїй історії.
Він визнав, що на таке рішення його надихнуло нагородження премією Оскар українського документального фільму "20 днів у Маріуполі".
"Нам треба зробити так, щоб голос України й надалі звучав сильно та натхненно. Саме тому з гордістю повідомляю, що вперше у своїй історії "Океан Ельзи" планує випустити музику англійською мовою. Ми дуже щасливі й зосереджені. Голоси України здіймаються все вище й вище", - наголосив артист англійською мовою.
Звернення Вакарчука (скріншот: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
У дописі до опублікованого відеозвернення зазначається, що це - "нова сторінка".
"Наша. Нова. Сторінка. Скоро... Ми будемо працювати над тим, аби й музичний голос України звучав гучно, його чули та помічали у світі. Ваші О.Е.", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що український альбом вийде, як і заплановано, восени цього року - до 30-річчя гурту.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Вакарчук зіграв несподіваний концерт для військових.
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