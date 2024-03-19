Євробачення 2024. Прогноз переможця після оприлюднення всіх пісень

Хто виграє Євробачення 2024? Відповідь на це питання ми дізнаємося вже 11 травня, коли відбудеться гранд-фінал пісенного конкурсу. А тим часом, усі артисти презентували свої пісні, з якими будуть боротися за тріумф на цьогорічному Євробаченні. А тому букмекери сформували новий рейтинг країн-учасниць.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld розповідає, кому букмекерські контори пророкують перемогу на конкурсі.

Хто переможе на Євробаченні 2024

Першу сходинку букмекери віддають ексцентричному хорватському виконавцеві Baby Lasagna. Марко Пурішіч представить на конкурсі свою запальну композицію "Rim Tim Tagi Dim", яка, до слова, уже стала світовим хітом.

Цей трек є розповіддю, що описує подорож молодого хлопця з Хорватії у пошуках світлого майбутнього в іншій країні.

Третє місце, на думку букмекерів, займе представниця Італії, 22-річна Анджеліна Манго з піснею "La noia". Ця робота, до речі, вже була відзначена престижною премією "Джанкарло Бігацці" за найкращу музичну композицію на Фестивалі Санремо.

Далі йдуть Швейцарія (4 місце), Нідерланди (5 місце) та Бельгія (6 місце). Інші учасники мають малий шанс на перемогу і потрапляння у топ-3, вважають букмекери.

Яке ж місце займе Україна?

Представниці України alyona alyona & Jerry Heil, які заспівають пісню "Teresa & Maria", мають шанс посісти друге місце на Євробаченні 2024. Наші співачки відстають від першої сходинки всього на 5%.

Разом з тим, у голосуванні меломанів на фан-сайті Євробачення, український дует посідає аж 12 сходинку, станом на 19 березня. Шанувальники поп-музики тут солідарні з букмекерами, віддаючи першість хорвату.

Прогноз переможця Євробачення 2024