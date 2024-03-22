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"Океан Эльзы" выпустили первую песню на английском языке (видео)

Пятница 22 марта 2024 10:45
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"Океан Эльзы" выпустили первую песню на английском языке (видео) Песни "Океана Эльзы" вдохновляют и заставляют задуматься (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)
Автор: Ирина Костенко

Популярная украинская группа "Океан Эльзы" выпустила песню на английском языке вскоре после сообщения о создании первого в истории существования коллектива англоязычного альбома.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о песне, а также где ее можно найти.

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальная страница "Океан Эльзы" в Facebook, YouTube-канал "Океан Эльзы".

Что известно о новой песне

Согласно сообщению на официальной странице группы в социальной сети Facebook, создание этой песни - новая музыкальная история.

"Voices Are Rising - это первая песня нашего первого англоязычного альбома", - уточнили в группе.

Отмечается, что "здесь должны были бы быть большие тексты, рассказы и пресс-релизы".

"Но сегодня мы хотим, чтобы вы просто послушали песню и, самое главное, помнили, что свет всегда победит тьму", - подчеркнули музыканты.

В "Океане Эльзы" добавили, что "наши украинские голоса уже поднялись благодаря тем, кто ежеминутно защищает, восстанавливает, несет свой свет".

"Нашим энергетикам сегодня - максимальная поддержка", - заключается в сообщении на фоне недавней массированной атаки Украины врагом.

Где слушать и смотреть

Согласно сообщению группы, слушать Voices Are Rising можно по ссылке.

Кроме того, можно просмотреть видеоверсию песни, опубликованную на YouTube.

&quot;Океан Эльзы&quot; выпустили первую песню на английском языке (видео)

Публикация группы (скриншот: facebook.com/okeanelzyofficial)

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