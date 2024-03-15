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15 свіжих українських пісень, які подарують весняний вайб

П'ятниця 15 березня 2024 21:20
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15 свіжих українських пісень, які подарують весняний вайб Нові пісні, які вийшли в середині березня 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Українські артисти в березні не сидять без діла, а продовжують радувати нас своїми музичними смаколиками, які дарують весняний настрій, позитивний вайб, а часом змушують задуматися про життя-буття.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам послухати 15 композицій, які, сподіваємося, подарують вам ті емоції, яких ви потребуєте прямо зараз.

YAKTAK - "10 поверхів"

Нова пісня фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2024 - про... любов. У цій історії хлопець завоював серце дівчини, співаючи щодня під її балконом, і чекав на зустріч - він розумів, що не знає, чи варто чекати другого шансу.

Ziferblat - "Літаки"

Уявіть собі магічний телефон, який дозволяє людині з теперішнього зателефонувати в утопічне майбутнє. Можливо, колись ця мрія стане реальністю. А поки - хлопці пишуть пісні й знімають відеороботи. У цій - вони звертаються до тих, хто за роки буде дивитись у чисте безпечне синє небо.

Артем Пивоваров & The Вуса - "О, панно!" (feat. Дурнєв, Леви На Джипі, Куцевалов)

Ця пісня за віршем Павла Тичини стала першою роботою у виконанні новоствореного бенду, до складу якого увійшли Артем Пивоваров, "Леви на джипі", Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов.

MONATIK - "Отже… Привіт (В.Т.Л. Intro)"

Артист в бомбосховищі зняв мистецький тизер до свого четвертого сольного альбому "Вічно танцююча людина". Основна ідея нового етапу у творчості артиста - це розвиток музичного та танцювального мистецтва всупереч всьому, що відбувається навколо, об’єднуючись з однодумцями, створюючи власне ком’юніті людей, з якими вам на даному етапі йти одним шляхом.

GROSU - "Туман"

Це відверта розповідь про почуття, що рятують, надихають і дарують віру навіть у найважчі часи. У пісні поєднались глибокий тембр, влучні рими й ласкаві ритми. Трек відкриває нові глибини таланту співачки та її особистих переживань.

SOWA - "Тихо-тихо"

Ця пісня - сповідь. Тут артистка не соромиться ділитися власним досвідом та почуттями, які виникають у кожного з нас, коли ми віддаємо своє серце.

Michelle Andrade - "В твоїх очах"

У новій роботі співачка розповідає про власний шлях до усвідомлення справжніх почуттів.

Epolets - "Серце"

15 березня вийшов новий незвичний і не схожий на попередні альбом одеських рокерів. Послухайте цю красу!

Angela - "Передзвони"

Співачка продовжує пісенний серіал, який в аудіальній формі проводить слухача через усі етапи романтичних стосунків та дає відповідь на одне з вічних питань для кожної людини: як зберегти стосунки на довгий час? Цей трек - для тих, хто хоче мати тривалі стосунки та прагне боротися за своє щастя.

Tapolsky - "Де сходить сонце?"

"Зі мною все ок. Був на Донбасі, зараз на навчаннях. За тиждень - знов на Донбас. Ловіть мій новий трек, який вийшов сьогодні. Дякую за увагу", - коментує Анатолій Топольський.

Також пропонуємо послухати ці треки.

MBreeze - "Потону"

YARMAK - "Вавилон"

М'ЯТА та Андрій Кравченко - "Ти і я"

VITRYLA - "Пам'ятай"

Artistka Chuprynenko - "Степ"

Раніше ми ділились 16 свіжими українськими піснями, які треба послухати прямо зараз.

Нещодавно ми писали про 13 нових українських пісень, які заслуговують твоєї уваги.

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