"Океан Ельзи" несподівано випустили новий альбом

Що говорить про альбом "Той день" Святослав Вакарчук

За словами фронтмена гурту, цей альбом асоціюється у нього з пробудженням і з "поверненням до себе після тривалих пошуків".

Свіжий альбом, до слова, схожий на ранню творчість гурту - він легкий, надихаючий і справжній.

Зокрема, і обкладинка альбому - стилізована квітка сакури - є символом пробудження життя, щорічного перенародження.

Незвичним сталій музичній традиції є момент, що на альбомі немає пісні з такою ж назвою.

"До цього альбому увійшли 12 нових пісень, які ще ніхто чув. Ми зробили це свідомо, прийнявши рішення не включати сингли чи дуети, які випускали останніми роками", - пояснює Вакарчук.

Щодо настрою та концепції платівки Святослав зазначає, що альбом немає однієї теми, яка б поєднувала між собою пісні.

Також музикант додає, що ці пісні народжені в різні періоди: деякі написані нещодавно, деякі - 3-4 роки тому. І всі вони мають свій музичний настрій, емоцію.

Слухайте весь альбом "Той день" у цьому плейлисті:

Чому "Океан Ельзи" так довго не випускал альбомів

Попередній альбом ОЕ "Без меж" вийшов 8 років тому. Така перерва має об'єктивні причини. Спочатку пандемія короновірусу завадила планам, а згодом повномасштабне вторгнення зупинило підготовку до релізу. До слова, десятий альбом ОЕ мав бути презентований у квітні 2022 року.

“Вимушена восьмирічна робота над цим альбомом, звісно ж, вплинула на те, що він змінювався за роки написання. І частина пісень, що була на початку, тепер не увійшли до нього. Проте це й на краще, бо кожна пісня, що не потрапила до альбому, знайшла свій час для виходу. Наприклад, "Квіти мінних зон" була потрібна у 2022-му і стала синглом тоді", - коментує лідер "океанів".

Цікаво, що дата виходу не була навмисно спланована саме перед 30-річчям.

Навпаки, як зазначає Вакарчук, "трохи навіть шкода, що альбом виходить у такий неймовірно насичений період нашого життя", маючи на увазі підготовку до чотирьох великих концертів до 30-річчя ОЕ, і дуетні сингли, і вихід першого англомовного альбому, який побачить світ 11 жовтня.

"Та життя це і є кожен наш той день, тому - все вчасно", - філософськи резюмує співак.