"Океан Ельзи" приголомшили кліпом на англомовну пісню: "Це щось фантастичне" (відео)

Новий сингл гурт створив разом Джоном Ржезніком (John Rzeznik) з Goo Goo Dolls. Трек спродюсовано Джоном Фелдманом (Blink 182, Авріл Лавін, 5 Seconds of Summer) і написаний у співавторстві Святослава Вакарчука з Фельдманом і Євою Арнбі Бузакер (5 Seconds of Summer, Landon Barker), а також за участю Тревіса Баркера на барабанах.

"Океан Ельзи" випустили новий кліп (фото надане прес-службою)

"Творчий процес був для мене унікальним досвідом. Працювати разом з Фелді та Іві було весело та надихаюче. Пісня склалась за лічені хвилини. Тревіс за барабанами підняв атмосферу на зовсім інший рівень, що стало ще одним прикладом того, наскільки особливими є людське товариство та підтримка на цьому треку", - розповів Вакарчук.

"Маяк для мене є дуже потужною метафорою. Як українець, я не міг придумати кращої метафори, щоб висловити нашу надію на майбутнє, саме тому пісня та альбом мають таку назву", - додав він.

Вакарчук також розповів, що співпраця з Джоном Ржезніком стала для нього великою честю. Його виконання робить пісню ширшою, адже він, як легендарний артист, виводить цю співпрацю за межі лише музики, додав фронтмен "Океану Ельзи" та подякував артисту за підтримку України.

Відомо, що частина коштів, виручених від пісні, буде передана United24.

"Я вдячний, що "Океан Ельзи" попросили мене записати вокал для цієї чудової пісні, і радий, що виручені кошти будуть передані на таку значущу справу. Гурт має багатий досвід обміну посланнями надії та єдності через свою музику, тож побажаємо їм подальших успіхів, оскільки вони надихають людей з України та за її межами", - розповів сам Ржезнік.

Новий кліп гурту "Океан Ельзи" приголомшив мережу (фото надане прес-службою)

"Take my hand, I’ll get you through the storm" - "Візьми мене за руку, я проведу тебе крізь шторм", - йдеться у новій пісні.

У коментарях під відео фани вже пишуть, що це "щось фантастичне". Кліп отримав чимало схвальних відгуків від коментаторів.

Нова платівка вийде вже 31 жовтня. І на підтримку "Lighthouse" група вирушить у свій найбільший тур Північною Америкою. Частина прибутків від туру буде пожертвувана в Open Eyes Fund, зокрема на підтримку ініціативи Drive For Life, мета якої - доставити 30 машин швидкої допомоги разом з необхідним медичним обладнанням на фронт, де потрібна термінова медична допомога.