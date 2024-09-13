TVORCHI випустили довгоочікуваний альбом "Planet X", над яким працювали три роки
Популярний гурт TVORCHI, який представляв Україну на Євробаченні 2023, випустив новий, п’ятий за ліком повноформатний альбом "Planet X", куди увійшло 14 треків, колаборації з українськими артистами та емоції дуету від усього пережитого за останній час.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу тернопільського колективу.
Що відомо про "Planet X"
Над новим альбомом TVORCHI працювали понад три роки: почали ще до повномасштабного вторгнення, а закінчили не так давно, вже після своєї участі в Євробаченні та багатьох подій, що перевернули життя в Україні.
TVORCHI (фото: пресслужба гурту)
Весь контраст цих періодів та усі емоції від пережитого Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні вклали у альбом "Planet X", який називають містичним трилером з футуристичним звучанням.
Нова музична історія гурту розгортається на невідомій планеті десь у далекому космосі, де кожна пісня - це новий епізод, що описує життя тут.
TVORCHI (фото: пресслужба гурту)
Окрім сольних пісень електронного дуету в альбомі також можна почути спільні треки з іменитими українськими артистами, такими як Klavdia Petrivna, The HARDKISS та The Maneken.
"Це наш найзнаковіший реліз за все існування гурту. Він сповнений таємниць, футуристичний і навіть трохи апокаліптичний, бо ніхто не знає, що буде далі. Остання пісня альбому так і називається - "Is It Over", що в перекладі означає "Чи це кінець". Риторичне питання, яке сьогодні задає кожен сам собі. Це про внутрішній стан: ти борешся, ти шукаєш мотивацію, ти намагаєшся жити, та що буде далі з цим світом ніхто не знає. Кожна пісня тут зачіпає різноманітні теми та почуття, які нам близькі сьогодні та ті, які залишились у минулому", - діляться учасники TVORCHI.
Слухати весь альбом можна в цьому плейлисті:
Що відомо про TVORCHI
Гурт був заснований у 2018 році в Тернополі саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні, який родом з Нігерії. Хлопці познайомилися під час навчання на фармацевтичному факультеті місцевого медичного університету.
Гурт швидко здобув популярність завдяки своїм унікальним звукам та харизматичним виступам.
В доробку музикантів окрім "Planet X" також студійні альбоми "The Parts", "Disco Lights", "13 Waves" та "Road".
Одним з найвідоміших досягнень TVORCHI є перемога у Національному відборі на "Євробачення-2023" з піснею "Heart of Steel", на написання якої їх надихнули події на Азовсталі та звернення багатьох військових. У Ліверпулі гурт посів шосте місце.
Крім того, вони отримали кілька музичних нагород, включаючи премії YUNA, "Золота Жар-птиця" тощо.
Раніше ми розповіли про новий альбом Klavdia Petrivna, який називається "Їде дах".
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