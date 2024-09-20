"Океан Ельзи" неожиданно выпустили новый альбом. Это первая пластинка за 8 лет!

Что говорит об альбоме "Той день" Святослав Вакарчук

По словам фронтмена группы, этот альбом ассоциируется у него с пробуждением и с возвращением к себе после длительных поисков.

Свежий альбом, к слову, похож на раннее творчество группы - он легкий, вдохновляющий и настоящий.

В частности, и обложка альбома - стилизованный цветок сакуры - является символом пробуждения жизни, ежегодного перерождения.

Необычным в устоявшейся музыкальной традиции является момент, что в альбоме нет песни с таким же названием.

"В этот альбом вошли 12 новых песен, которые еще никто не слышал. Мы сделали это сознательно, приняв решение не включать синглы или дуэты, которые выпускали в последние годы", - объясняет Вакарчук.

Относительно настроения и концепции пластинки Святослав отмечает, что в альбоме нет одной темы, которая бы объединяла между собой песни.

Также музыкант добавляет, что эти песни рождены в разные периоды: некоторые написаны недавно, некоторые - 3-4 года назад. И все они имеют свое музыкальное настроение, эмоцию.

Слушайте весь альбом "Той день" в этом плейлисте:

Почему "Океан Ельзи" так долго не выпускал альбомов

Предыдущий альбом ОЕ "Без меж" вышел 8 лет назад. Такой перерыв имеет объективные причины. Сначала пандемия короновируса помешала планам, а затем полномасштабное вторжение остановило подготовку к релизу. К слову, десятый альбом ОЕ должен был быть представлен в апреле 2022 года.

"Вынужденная восьмилетняя работа над этим альбомом, конечно же, повлияла на то, что он менялся за годы написания. И часть песен, которые были в начале, теперь не вошли в него. Однако это и к лучшему, потому что каждая песня, не попавшая в альбом, нашла свое время для выхода. Например, "Квіти мінних зон" была нужна в 2022-м и стала синглом тогда", - комментирует лидер "океанов".

Интересно, что дата выхода не была специально спланирована именно перед 30-летием.

Наоборот, как отмечает Вакарчук, "чуть даже жаль, что альбом выходит в такой невероятно насыщенный период нашей жизни", имея в виду подготовку к четырем большим концертам к 30-летию ОЕ, и дуэтные синглы, и выход первого англоязычного альбома, который увидит свет 11 октября.

"Да жизнь это и есть каждый наш тот день, поэтому - все вовремя", - философски резюмирует певец.