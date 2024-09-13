25 свіжих українських пісень, які треба послухати сьогодні
Сьогодні українська музична сцена знову радує нас новими релізами. Ці композиції охоплюють різноманітні жанри та стилі, від поп-музики до інді-року, і кожна з них має свій унікальний шарм.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам добірку з 25 свіжих українських пісень, які варто послухати всередині вересня, адже вони здатні підняти настрій, змусити задуматися або просто насолодитися якісною музикою.
MONATIK - "Назавжди"
Дмитро Монатік випустив нову пісню і кліп на неї, знятий в одній із найкрасивіших та історично значущих будівель Києва - Будинку Мороза. Ця архітектурна перлина, створена Йосипом Зекцером, була свого часу справжнім дивом інженерної думки, яке, можливо, навіть перевершило Маріїнський палац та заможні приватні будинки на Десятинній вулиці.
А ще артист каже, що ця композиція є однією з найбільш емоційних, які він коли-небудь писав.
MamaRika - "Кажани"
Ця пісня дарує легкість і безтурботність, нагадує нам про перше кохання, неймовірні моменти цього літа та дає надію, що наступне буде ще кращим.
Настя і Сергій щиро вірять, що цей трек допоможе кожному втекти від проблем сьогодення та стати безтурботним хоча б на декілька хвилин. Саме цю ідею вони і втілили в кліпі.
Олександр Положинський і Тарас Петриненко - "Час"
Ексфронтмен гурту "Тартак" записав спільну пісню з культовим артистом, який по праву вважається іконою української музики.
KALUSH і Krasna Tysha - "Тиші немає"
"Тиші немає” - це емоційний маніфест про кохання, що наповнює життя сильними почуттями. Основний мотив пісні - це пошук кохання, яке, здається, так близько, але водночас залишається недосяжним.
Герой треку виражає це через символічні образи: "знятий шифер" з даху та відсутність тиші в серці, що відображає його емоційний хаос і неможливість знайти спокій. Слухач поринає у світ контрастів: від щирого прагнення бути поруч із коханою до постійних сумнівів у своїх діях.
YAGODA & Макс Леонов - "Трава"
Через цей кліп батьки не говорять зі співачкою, бо вважають, що у відео багато відвертих сцен, і це не пасує для дівчат з Галичини. Сама YAGODA не згідна з ними, і вважає, що відеоробота творча і там багато красивих сцен.
STASYA - "Упаду, піднімусь"
Це пісня про перехід з одного, не дуже приємного етапу в житті в інший набагато кращий через труднощі, біль та зневіру. А також про силу, впевненість, яку потрібно відкривати й знаходити в собі завжди, яким б важким й тернистим не був шлях незважаючи на негаразди.
Міша Правильний і DANTES - "Честер"
Ця пісня про моменти внутрішньої боротьби, роздуми про сенс життя та пошук сил, щоб не здатися, попри всю складність ситуації. Трек відображає важкі реалії, з якими стикаються люди в Україні, особливо після початку повномасштабного вторгнення, коли тема депресії стала особливо актуальною.
OTOY - "Десять причин"
Свіжий трек репера є висвітленням життєвої буденності кожного українця сьогодні. Це збірний образ кожного, хто проживає чергове літо, сповнене тривог, смутку та посмішок, що сюрреалістично крокують поряд.
DIBROVA - "Одна на все життя"
Зірка “Голосу країни" каже, що це пісня про незламне кохання, яке витримує будь-які випробування і залишається міцним. Вона про почуття, які об'єднують двох людей на все життя, та робить їх одним єдиним цілим, як Їнь і Ян, як ідеально складений пазл.
NAPEREXRESTI - "На повторі"
“Пісня-вистава”, в якій на місце гармонії приходять біль і розчарування. Це сублімація глибоких емоцій, пережитого досвіду, духовних викликів і екзистенційних питань.
Ann in Black - "Осінь здивуй мене"
Рядки пісні, що вже наробила шуму у Instagram та TikTok, передають настрій розгубленості та виснаження після непростого літа: робота, стосунки, депресія й пошук балансу. Проте головна героїня не ламається під тягарем цих емоцій, а навпаки, вривається в осінь. Вона готова до нових викликів і несподіванок.
AMARIIA - "Heart Of Stone"
Нова пісня від учасників позаминулорічного Нацвідбору на Євробачення - це історія про дослідження теми зради, розбитого серця і трансформації. Пісня занурює нас в емоційні наслідки того, коли тебе ранить хтось, кому було довірено твоє серце.
ROSEQUIT - "Без тебе"
Трек присвячений усвідомленню власного "я", пошуку свого місця у світі та прийняття життя з усіма його протиріччями.
Angela - "Троянда"
Цей трек, на думку співачки, близький кожній дівчині. І, напевно, деяким хлопцям-романтикам.
Також обов’язково послухайте ці пісні. Можливо, ви відкриєте для себе нових улюблених артистів:
PARFENIUK - "Вітер"
Саша Чемеров - "Мовчи"
NK - "Friday"
Діти інженерів - "Тікай"
Сусіди Стерплять - "Я втрачаю голову"
NANA - "Шанси"
ТУЧА - "Ураган"
KRYLATA - "Під каштаном"
TOLO4NYI - "Ще рано"
PALMYRA - "Сама"
Діана Глостер - "Шоколад"
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