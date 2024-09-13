25 свіжих українських пісень, які треба послухати сьогодні

Сьогодні українська музична сцена знову радує нас новими релізами. Ці композиції охоплюють різноманітні жанри та стилі, від поп-музики до інді-року, і кожна з них має свій унікальний шарм.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам добірку з 25 свіжих українських пісень, які варто послухати всередині вересня, адже вони здатні підняти настрій, змусити задуматися або просто насолодитися якісною музикою.

MONATIK - "Назавжди"

Дмитро Монатік випустив нову пісню і кліп на неї, знятий в одній із найкрасивіших та історично значущих будівель Києва - Будинку Мороза. Ця архітектурна перлина, створена Йосипом Зекцером, була свого часу справжнім дивом інженерної думки, яке, можливо, навіть перевершило Маріїнський палац та заможні приватні будинки на Десятинній вулиці.

А ще артист каже, що ця композиція є однією з найбільш емоційних, які він коли-небудь писав.

MamaRika - "Кажани"

Ця пісня дарує легкість і безтурботність, нагадує нам про перше кохання, неймовірні моменти цього літа та дає надію, що наступне буде ще кращим.

Настя і Сергій щиро вірять, що цей трек допоможе кожному втекти від проблем сьогодення та стати безтурботним хоча б на декілька хвилин. Саме цю ідею вони і втілили в кліпі.

Олександр Положинський і Тарас Петриненко - "Час"

Ексфронтмен гурту "Тартак" записав спільну пісню з культовим артистом, який по праву вважається іконою української музики.

KALUSH і Krasna Tysha - "Тиші немає"

"Тиші немає” - це емоційний маніфест про кохання, що наповнює життя сильними почуттями. Основний мотив пісні - це пошук кохання, яке, здається, так близько, але водночас залишається недосяжним.

Герой треку виражає це через символічні образи: "знятий шифер" з даху та відсутність тиші в серці, що відображає його емоційний хаос і неможливість знайти спокій. Слухач поринає у світ контрастів: від щирого прагнення бути поруч із коханою до постійних сумнівів у своїх діях.

YAGODA & Макс Леонов - "Трава"

Через цей кліп батьки не говорять зі співачкою, бо вважають, що у відео багато відвертих сцен, і це не пасує для дівчат з Галичини. Сама YAGODA не згідна з ними, і вважає, що відеоробота творча і там багато красивих сцен.

STASYA - "Упаду, піднімусь"

Це пісня про перехід з одного, не дуже приємного етапу в житті в інший набагато кращий через труднощі, біль та зневіру. А також про силу, впевненість, яку потрібно відкривати й знаходити в собі завжди, яким б важким й тернистим не був шлях незважаючи на негаразди.

Міша Правильний і DANTES - "Честер"

Ця пісня про моменти внутрішньої боротьби, роздуми про сенс життя та пошук сил, щоб не здатися, попри всю складність ситуації. Трек відображає важкі реалії, з якими стикаються люди в Україні, особливо після початку повномасштабного вторгнення, коли тема депресії стала особливо актуальною.

OTOY - "Десять причин"

Свіжий трек репера є висвітленням життєвої буденності кожного українця сьогодні. Це збірний образ кожного, хто проживає чергове літо, сповнене тривог, смутку та посмішок, що сюрреалістично крокують поряд.

DIBROVA - "Одна на все життя"

Зірка “Голосу країни" каже, що це пісня про незламне кохання, яке витримує будь-які випробування і залишається міцним. Вона про почуття, які об'єднують двох людей на все життя, та робить їх одним єдиним цілим, як Їнь і Ян, як ідеально складений пазл.

NAPEREXRESTI - "На повторі"

“Пісня-вистава”, в якій на місце гармонії приходять біль і розчарування. Це сублімація глибоких емоцій, пережитого досвіду, духовних викликів і екзистенційних питань.

Ann in Black - "Осінь здивуй мене"

Рядки пісні, що вже наробила шуму у Instagram та TikTok, передають настрій розгубленості та виснаження після непростого літа: робота, стосунки, депресія й пошук балансу. Проте головна героїня не ламається під тягарем цих емоцій, а навпаки, вривається в осінь. Вона готова до нових викликів і несподіванок.

AMARIIA - "Heart Of Stone"

Нова пісня від учасників позаминулорічного Нацвідбору на Євробачення - це історія про дослідження теми зради, розбитого серця і трансформації. Пісня занурює нас в емоційні наслідки того, коли тебе ранить хтось, кому було довірено твоє серце.

ROSEQUIT - "Без тебе"

Трек присвячений усвідомленню власного "я", пошуку свого місця у світі та прийняття життя з усіма його протиріччями.

Angela - "Троянда"

Цей трек, на думку співачки, близький кожній дівчині. І, напевно, деяким хлопцям-романтикам.

Також обов’язково послухайте ці пісні. Можливо, ви відкриєте для себе нових улюблених артистів:

PARFENIUK - "Вітер"

Саша Чемеров - "Мовчи"

NK - "Friday"

Діти інженерів - "Тікай"

Сусіди Стерплять - "Я втрачаю голову"

NANA - "Шанси"

ТУЧА - "Ураган"

KRYLATA - "Під каштаном"

TOLO4NYI - "Ще рано"

PALMYRA - "Сама"

Діана Глостер - "Шоколад"