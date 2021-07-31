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В охваченной пожарами Турции упал метеорит: вспышки озарили небо (видео)

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Турция, Суббота 31 июля 2021 17:55
В охваченной пожарами Турции упал метеорит: вспышки озарили небо (видео) Фото: над небом Турции пролетел метеорит (фото pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

В Турции, где сейчас происходят масштабные пожары над Измиром упал метеорит. Как сообщили очевидцы, произошел взрыв, который произошел после падения.

Об этом сообщает Sabah.

Так, происшествие произошло ночью, 31 мая.

"Сегодня в 1:54 на Измир упал метеор. Никаких заявлений от властей пока не поступало", – написал очевидец Халил Бакміс.

По предварительной информации небесный объект упал в районе 00:54 по киевскому времени. Также это сопровождалось яркими вспышками.

Как известно, сейчас в Турции продолжаются масштабные лесные пожары, поэтому и камеры местных жителей направлены в ночное небо.

Кроме того, очевидцы отмечают, что падение метеорита является указанием на ряд бедствий, которые ожидают страну в будущем.

Ранее мы сообщали, что президент Турции объявил районы лесных пожаров в стране зонами бедствия.

Также украинские спасатели показали как помогают тушить лесные пожары в Турции.

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