В охваченной пожарами Турции упал метеорит: вспышки озарили небо (видео)
В Турции, где сейчас происходят масштабные пожары над Измиром упал метеорит. Как сообщили очевидцы, произошел взрыв, который произошел после падения.
Об этом сообщает Sabah.
Так, происшествие произошло ночью, 31 мая.
"Сегодня в 1:54 на Измир упал метеор. Никаких заявлений от властей пока не поступало", – написал очевидец Халил Бакміс.
По предварительной информации небесный объект упал в районе 00:54 по киевскому времени. Также это сопровождалось яркими вспышками.
Как известно, сейчас в Турции продолжаются масштабные лесные пожары, поэтому и камеры местных жителей направлены в ночное небо.
Кроме того, очевидцы отмечают, что падение метеорита является указанием на ряд бедствий, которые ожидают страну в будущем.
Ранее мы сообщали, что президент Турции объявил районы лесных пожаров в стране зонами бедствия.
Также украинские спасатели показали как помогают тушить лесные пожары в Турции.