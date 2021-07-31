В охопленій пожежами Туреччині впав метеорит: спалахи осяяли небо (відео)

У Туреччині, де зараз відбуваються масштабні пожежі , над Ізміром впав метеорит. Як повідомили очевидці, що відбувся вибух, яких стався після падіння.

Про це повідомляє Sabah.

Так, подія сталася вночі, 31 травня.

"Сьогодні о 1:54 на Ізмір впав метеор. Жодних заяв від влади поки не надходило", – написав очевидець Халіл Бакміс.

За попередньою інформацією небесний об'єкт впав в районі 00:54 за київським часом. Також це супроводжувалося яскравими спалахами.

Як відомо, зараз у Туреччині тривають масштабні лісові пожежі, тому і камери місцевих жителів спрямовані в нічне небо.

Окрім того, очевидці зазначають, що падіння метеорита є вказівкою на низку лих, які очікують країну в майбутньому.