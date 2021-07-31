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Украинские спасатели показали, как помогают тушить лесные пожары в Турции

Новина українською →
Анталия, Суббота 31 июля 2021 15:00
Украинские спасатели показали, как помогают тушить лесные пожары в Турции Фото: украинские спасатели показали, как помогают тушить лесные пожары в Турции (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Тушить масштабные лесные пожары в Турции помогают два пожарных самолета ГСЧС Украины. Спасатели опубликовали видео в котором показали, как осуществляется ликвидация огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Авиация ГСЧС продолжает тушение очагов лесных пожаров в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские пожарные самолеты уже совершили первые два сброса воды на очаги в горных районах Турции.

Добавим, что для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.

Отметим, что в Турции пожарным удалось локализовать 74 из 85 бушующих в стране лесных пожаров. В это время пожары продолжаются в провинциях Адана, Анталья, Мерсин, Мугла и Османие.

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