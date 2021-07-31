В Турции удалось локализировать 74 из 85 лесных пожаров

В Турции пожарным удалось локализовать 74 из 85 бушующих в стране лесных пожаров. В настоящее время пожары продолжаются в провинциях Адана, Анталья, Мерсин, Мугла и Османие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу" .

По словам министра сельского и лесного хозяйства республики Бекира Пакдемирли, тушение пожара продолжается с воздуха и на земле.

"В период с 28 по 30 июля 2021 года 74 из 85 лесных пожаров были взяты под контроль”, - написал глава ведомства.

Отметим, что Украина вчера направила два своих самолета в Турцию для помощи в тушении пожаров.