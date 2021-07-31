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Эрдоган объявил районы лесных пожаров в Турции зонами бедствия

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Суббота 31 июля 2021 11:04
Эрдоган объявил районы лесных пожаров в Турции зонами бедствия Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

"Власти Турции продолжат все необходимые шаги по устранению ущерба от лесных пожаров и поддержке населения", - заявил Эрдоган.

28 июля вблизи провинции Анталия вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану помощь в ликвидации лесных пожаров.

Вчера Украина направила в Турцию два пожарных самолета.

Отметим, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек. Турецкие власти назвала эти пожары национальным бедствием.

Больше о лесных пожарах в Турции читайте в материале РБК-Украина.

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