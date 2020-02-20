Охрана Зеленского не давала родным Небесной Сотни почтить их память (видео)

Охрана Владимира Зеленского не пускала родных к месту расстрелов Героев Небесной Сотни, пока президент и первая леди возлагали там цветы. Видео с инцидентом появилось на Facebook-странице политтехнолога Виктора Уколова.

На опубликованной записи видно, как родные подошли к установленным металлодетекторам. Женщина, держащая в руках красные гвоздики спросила, могут ли они пройти. Полиция диалога ее пропустила, но сотрудники Управления государственной охраны "завернуло" родственников погибших.

"Он все презирает, что он тут почитает", - спросила женщина с гвоздиками. Потом некий мужчина добавил: "Все, сц**ло уехало, можно идти?"

Владимир и Елена Зеленская у Мемориала Героев Небесной Сотни (фото: president.gov.ua)

Родные погибших пошли к месту расстрелов и спросили, почему у них уже не хотят проверять личные вещи при прохождении через рамки.

А мужчина, который также пришел к мемориалу, на камеру спросил, почему президент не может извиниться и встать на колени так, как он это делал на сцене во время дебатов на Олимпийском.

(видео: facebook.com/VikUkolov)

Напомним, 20 февраля 2020 года в Украине чтят память подвига участников Революции достоинства и Героев Небесной Сотни.