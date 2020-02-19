ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Зеленского гневно набросилась жительница Донбасса (видео)

STYLERПроисшествия    19.02.2020 - 12:43
На Зеленского гневно набросилась жительница Донбасса (видео)
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

На Владимира Зеленского с обвинениями набросилась женщина из Донбасса

Владимир Зеленский во время визита в Бориспольскую больницу интенсивной терапии 19 февраля попал в неприятную ситуацию. На президента набросилась женщина с обвинениями в предательстве. В сети появилось видео с громкими высказываниями в сторону Зеленского.

На записи видно, как президент идет по коридору в сопровождении руководства больницы и охраны. В это время некая женщина начинает с гневом выкрикивать: "Зеленский, ты предатель!".

"Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия?" - кричала женщина, призывая президента ответить на ее вопросы.

Она назвала себя представительницей народа и жительницей Донецка.

На Зеленского набросилась жительница Донбасса в Борисполе (видео: YouTube/НАШ)

Отметим, что Зеленский приехал осмотреть корпус скандальной больницы Борисполя, которая находилась в аварийном состоянии.

Главврач больницы показал президенту разные корпуса, в некоторых из них ремонт почти завершен, а кое-где еще идут строительные работы. Зеленскому пообещали, что родильное отделение больницы закончат до конца года.

Зеленскому передали на утверждение стратегию нацбезопасности Украины Зеленский пригрозил политикам за попытки сорвать эвакуацию из Уханя
Новости Украины Владимир Зеленский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь