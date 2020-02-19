На Зеленского гневно набросилась жительница Донбасса (видео)

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

На Владимира Зеленского с обвинениями набросилась женщина из Донбасса

Владимир Зеленский во время визита в Бориспольскую больницу интенсивной терапии 19 февраля попал в неприятную ситуацию. На президента набросилась женщина с обвинениями в предательстве. В сети появилось видео с громкими высказываниями в сторону Зеленского.

На записи видно, как президент идет по коридору в сопровождении руководства больницы и охраны. В это время некая женщина начинает с гневом выкрикивать: "Зеленский, ты предатель!".

"Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия?" - кричала женщина, призывая президента ответить на ее вопросы.

Она назвала себя представительницей народа и жительницей Донецка.

На Зеленского набросилась жительница Донбасса в Борисполе (видео: YouTube/НАШ)

Отметим, что Зеленский приехал осмотреть корпус скандальной больницы Борисполя, которая находилась в аварийном состоянии.

Главврач больницы показал президенту разные корпуса, в некоторых из них ремонт почти завершен, а кое-где еще идут строительные работы. Зеленскому пообещали, что родильное отделение больницы закончат до конца года.