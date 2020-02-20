Охорона Зеленського не давала рідним Небесної Сотні вшанувати їх пам'ять (відео)

Охорона Володимира Зеленського не пускала рідних до місця розстрілів Героїв Небесної Сотні, поки президент і перша леді покладали там квіти. Відео з інцидентом з'явилося на Facebook-сторінці політтехнолога Віктора Уколова.

На опублікованому записі видно, як рідні підійшли до встановлених металодетекторів. Жінка, що тримала в руках червоні гвоздики запитала, чи можуть вони пройти. Поліція діалогу її пропустила, але співробітники Управління державної охорони "завернуло" родичів загиблих.

"Він зневажає все, що він тут вшановує", - запитала жінка з гвоздиками. Потім якийсь чоловік додав: "Все, сц**ло поїхало, можна йти?"

Володимир і Олена Зеленська біля Меморіалу Героїв Небесної Сотні (фото: president.gov.ua)

Рідні загиблих пішли до місця розстрілів і запитали, чому у них вже не хочуть перевіряти особисті речі при проходженні через рамки.

А чоловік, який також прийшов до меморіалу, на камеру запитав, чому президент не може вибачитися і встати на коліна так, як він це робив на сцені під час дебатів на Олімпійському.

(відео: facebook.com/VikUkolov)

Нагадаємо, 20 лютого 2020 року в Україні вшановують пам'ять подвигу учасників Революції гідності і Героїв Небесної Сотні.