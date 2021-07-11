Охлаждаемся в жару напитками: самые простые и полезные рецепты

В жару организм начинает требовать больше влаги, так как она испаряется вместе с потом. Восполнить запас жидкости в организме необходимо, так как от этого зависит самочувствие. Медики рекомендуют утолять жажду обычной водой.

Однако есть и другие напитки, которые помогут охладиться и утолить жажду во время жары. Какие именно – читайте в нашем материале ниже.

Вода с солью

В обычную воду можно добавить щепотку морской соли – такая вода не только утолит жажду, но и восполнит солевой запас организма.

Кефир

Этот напиток прекрасно влияет на пищеварение, утоляет жажду. Можно пить и другие кисломолочные напитки – йогурты, тан, айран, но без добавок. Они тоже прекрасно утоляют жажду.

Зеленый чай

Его можно пить даже горячим – он не только утолит жажду, но и расширить сосуды и будет способствовать потоотделению, а это важно, так как вместе с потом выйдет и переизбыток тепла.

Квас

Этот напиток не просто утоляет жажду, но и помогает пищеварению. В составе кваса есть полезные микроэлементы и витамины. Натуральный квас можно приготовить самостоятельно.

Ягодный морс

Отличный напиток, чтобы напитать организм витаминами, микроэлементами и минеральными солями. Он освежает и придает сил во время жары.

Мохито

Простой в приготовлении напиток, который очень популярен и полезен. Он отлично освежает и утоляет жажду.

Как приготовить мохито самостоятельно

Классический мохито

Ингредиенты:

Лайм – 1 шт.

Мята – 2 веточки

Коричневый сахар – 2 ч./л.

Белый ром – 50 мл

Минеральная вода газированная или тоник – ½ стакана

Лед

Покатайте лайм по столу, чтобы внутри сок отошел. Нарежьте его на четвертинки и выложите в высокий стакан. Мяту промойте, слегка разотрите толкушкой и выложите в стакан. Добавьте сахар, кубики льда, а потом влейте одновременно ром с водой. После – подавайте.

Мохито безалкогольный

Ингредиенты:

Свежая мята – 10 г

Лайм – ½ шт.

Спрайт или тоник – 150 мл

Лед

Тростниковый сахар – 1 ч. л.

Лайм нарежьте и выложите в бокал. Добавьте мяту и тростниковый сахар, разомните. Добавьте лед и переместите все в шейкер. Или сбейте в блендере. Потом вылейте в стакан и залейте спрайтом. Украсить стакан можно долькой лайма и листочком мяты.