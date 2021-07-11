Охлаждаемся в жару напитками: самые простые и полезные рецепты
В жару организм начинает требовать больше влаги, так как она испаряется вместе с потом. Восполнить запас жидкости в организме необходимо, так как от этого зависит самочувствие. Медики рекомендуют утолять жажду обычной водой.
Однако есть и другие напитки, которые помогут охладиться и утолить жажду во время жары. Какие именно – читайте в нашем материале ниже.
Вода с солью
В обычную воду можно добавить щепотку морской соли – такая вода не только утолит жажду, но и восполнит солевой запас организма.
Кефир
Этот напиток прекрасно влияет на пищеварение, утоляет жажду. Можно пить и другие кисломолочные напитки – йогурты, тан, айран, но без добавок. Они тоже прекрасно утоляют жажду.
Зеленый чай
Его можно пить даже горячим – он не только утолит жажду, но и расширить сосуды и будет способствовать потоотделению, а это важно, так как вместе с потом выйдет и переизбыток тепла.
Квас
Этот напиток не просто утоляет жажду, но и помогает пищеварению. В составе кваса есть полезные микроэлементы и витамины. Натуральный квас можно приготовить самостоятельно.
Ягодный морс
Отличный напиток, чтобы напитать организм витаминами, микроэлементами и минеральными солями. Он освежает и придает сил во время жары.
Мохито
Простой в приготовлении напиток, который очень популярен и полезен. Он отлично освежает и утоляет жажду.
Как приготовить мохито самостоятельно
Классический мохито
Ингредиенты:
- Лайм – 1 шт.
- Мята – 2 веточки
- Коричневый сахар – 2 ч./л.
- Белый ром – 50 мл
- Минеральная вода газированная или тоник – ½ стакана
- Лед
Покатайте лайм по столу, чтобы внутри сок отошел. Нарежьте его на четвертинки и выложите в высокий стакан. Мяту промойте, слегка разотрите толкушкой и выложите в стакан. Добавьте сахар, кубики льда, а потом влейте одновременно ром с водой. После – подавайте.
Мохито безалкогольный
Ингредиенты:
- Свежая мята – 10 г
- Лайм – ½ шт.
- Спрайт или тоник – 150 мл
- Лед
- Тростниковый сахар – 1 ч. л.
Лайм нарежьте и выложите в бокал. Добавьте мяту и тростниковый сахар, разомните. Добавьте лед и переместите все в шейкер. Или сбейте в блендере. Потом вылейте в стакан и залейте спрайтом. Украсить стакан можно долькой лайма и листочком мяты.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно и безопасно охлаждаться в жару.
А также рассказывали о том, что врачи назвали напитки, которые в жары пить нельзя.