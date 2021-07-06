Как правильно и безопасно охлаждаться в жару: советы от Минздрава
Жара - очень серьезная угроза для жизни человека. Из-за аномально высоких температур на прошлой неделе в Канаде умерли сотни людей. Главная причина - тепловой удар.
Как при жаркой погоде правильно охлаждаться и не заболеть - рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.
Так, помещение с включенным кондиционером - хорошее решение, чтобы охладиться во время жаркого дня. Только не включайте кондиционер сразу на очень низкую температуру если вы только пришли с улицы.
Снижайте ее постепенно, потому что из-за переохлаждения можно простудиться. Также не сидите напротив кондиционера, поскольку холодный поток воздуха в одну точку может вызвать воспаление мышц.
Кроме того, на момент жары нужно пить больше, чем обычно. Потому что в жаркие дни ваш организм теряет жидкости больше. Правильное решение — пить воду. Напитки, содержащие кофеин, алкоголь или много сахара приводят к большим потерям жидкости. Очень холодная вода или смузи могут вызвать судороги желудка. Откажитесь от алкоголя, сладких и кофеиносодержащих напитков.
Прохладный душ или ванна тоже помогут снизить температуру тела. Такое купание должно быть комфортным, поэтому постепенно снижайте температуру воды, а не сразу максимально выкручивайте кран в сторону синей метки.
Как спастись от жары?
- Не забывайте прятаться в тень, если вы большую часть времени проводите на улице
- Носите натуральные ткани, такие как хлопок, лен, шелк. Эти материалы позволяют вашей коже дышать и чувствовать себя комфортно.
- Ешьте больше фруктов
- По возможности оставайтесь с 10:00 до 16:00 в помещении! Это время - пик палящего солнца
- Исключите из рациона жареное, запеченное, соленое, копченое
- Используйте минимум косметики! Забудьте о кремах, особенно жирных. Такие забивают ваши поры и не позволяют коже дышать.
Ранее мы сообщали, что в Минздраве дали советы, как защитить организм в экстремальную жару.
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