Как правильно и безопасно охлаждаться в жару: советы от Минздрава

Жара - очень серьезная угроза для жизни человека. Из-за аномально высоких температур на прошлой неделе в Канаде умерли сотни людей. Главная причина - тепловой удар.

Как при жаркой погоде правильно охлаждаться и не заболеть - рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Так, помещение с включенным кондиционером - хорошее решение, чтобы охладиться во время жаркого дня. Только не включайте кондиционер сразу на очень низкую температуру если вы только пришли с улицы.

Снижайте ее постепенно, потому что из-за переохлаждения можно простудиться. Также не сидите напротив кондиционера, поскольку холодный поток воздуха в одну точку может вызвать воспаление мышц.

Кроме того, на момент жары нужно пить больше, чем обычно. Потому что в жаркие дни ваш организм теряет жидкости больше. Правильное решение — пить воду. Напитки, содержащие кофеин, алкоголь или много сахара приводят к большим потерям жидкости. Очень холодная вода или смузи могут вызвать судороги желудка. Откажитесь от алкоголя, сладких и кофеиносодержащих напитков.

Прохладный душ или ванна тоже помогут снизить температуру тела. Такое купание должно быть комфортным, поэтому постепенно снижайте температуру воды, а не сразу максимально выкручивайте кран в сторону синей метки.

Как спастись от жары?