Охолоджуємося в спеку напоями: найпростіші і корисні рецепти

У спеку організм починає вимагати більше вологи, оскільки вона випаровується разом з потом. Заповнити запас рідини в організмі необхідно, через те, що від цього залежить самопочуття. Медики рекомендують втамовувати спрагу звичайною водою.

Однак є й інші напої, які допоможуть охолодитися і втамувати спрагу під час спеки. Які саме – читайте в нашому матеріалі нижче.

Вода з сіллю

У звичайну воду можна додати дрібку морської солі – така вода не тільки вгамує спрагу, але і поповнить сольовий запас організму.

Кефір

Цей напій прекрасно впливає на травлення, втамовує спрагу. Можна пити й інші кисломолочні напої - йогурти, тан, айран, але без добавок. Вони теж прекрасно втамовують спрагу.

Зелений чай

Його можна пити навіть гарячим – він не тільки вгамує спрагу, але і розширить судини та сприятиме потовиділенню, а це важливо, бо разом з потом вийде і надлишок тепла.

Квас

Цей напій не просто втамовує спрагу, але і допомагає травленню. У складі квасу є корисні мікроелементи та вітаміни. Натуральний квас можна приготувати самостійно.

Ягідний морс

Відмінний напій, щоб наситити організм вітамінами, мікроелементами та мінеральними солями. Він освіжає і надає сил під час спеки.

Мохіто

Простий в приготуванні напій, який дуже популярний і корисний. Він відмінно освіжає і втамовує спрагу.

Як приготувати мохіто самостійно

Класичний Мохіто

Інгредієнт:

Лайм - 1 шт.

М'ята - 2 гілочки

Коричневий цукор - 2 ч./л.

Білий ром - 50 мл

Мінеральна вода газована або тонік - ½ склянки

Лід

Покатайте лайм по столу, щоб всередині сік відійшов. Наріжте його на четвертинки та викладіть у високу склянку. М'яту промийте, злегка розітріть товкачем і викладіть в стакан. Додайте цукор, кубики льоду, а потім влийте одночасно ром з водою. Після - подавайте.

Мохіто безалкогольний

Інгредієнт:

Свіжа м'ята - 10 г

Лайм - ½ шт.

Спрайт або тонік - 150 мл

Лід

Тростинний цукор - 1 ч. л.

Лайм наріжте і викладіть в келих. Додайте м'яту і тростинний цукор, розімніть. Додайте лід і перемістіть все в шейкер. Або збийте в блендері. Потім вилийте в стакан і залийте спрайтом. Прикрасити склянку можна часточкою лайма і листочком м'яти.