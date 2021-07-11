Охолоджуємося в спеку напоями: найпростіші і корисні рецепти
У спеку організм починає вимагати більше вологи, оскільки вона випаровується разом з потом. Заповнити запас рідини в організмі необхідно, через те, що від цього залежить самопочуття. Медики рекомендують втамовувати спрагу звичайною водою.
Однак є й інші напої, які допоможуть охолодитися і втамувати спрагу під час спеки. Які саме – читайте в нашому матеріалі нижче.
Вода з сіллю
У звичайну воду можна додати дрібку морської солі – така вода не тільки вгамує спрагу, але і поповнить сольовий запас організму.
Кефір
Цей напій прекрасно впливає на травлення, втамовує спрагу. Можна пити й інші кисломолочні напої - йогурти, тан, айран, але без добавок. Вони теж прекрасно втамовують спрагу.
Зелений чай
Його можна пити навіть гарячим – він не тільки вгамує спрагу, але і розширить судини та сприятиме потовиділенню, а це важливо, бо разом з потом вийде і надлишок тепла.
Квас
Цей напій не просто втамовує спрагу, але і допомагає травленню. У складі квасу є корисні мікроелементи та вітаміни. Натуральний квас можна приготувати самостійно.
Ягідний морс
Відмінний напій, щоб наситити організм вітамінами, мікроелементами та мінеральними солями. Він освіжає і надає сил під час спеки.
Мохіто
Простий в приготуванні напій, який дуже популярний і корисний. Він відмінно освіжає і втамовує спрагу.
Як приготувати мохіто самостійно
Класичний Мохіто
Інгредієнт:
- Лайм - 1 шт.
- М'ята - 2 гілочки
- Коричневий цукор - 2 ч./л.
- Білий ром - 50 мл
- Мінеральна вода газована або тонік - ½ склянки
- Лід
Покатайте лайм по столу, щоб всередині сік відійшов. Наріжте його на четвертинки та викладіть у високу склянку. М'яту промийте, злегка розітріть товкачем і викладіть в стакан. Додайте цукор, кубики льоду, а потім влийте одночасно ром з водою. Після - подавайте.
Мохіто безалкогольний
Інгредієнт:
- Свіжа м'ята - 10 г
- Лайм - ½ шт.
- Спрайт або тонік - 150 мл
- Лід
- Тростинний цукор - 1 ч. л.
Лайм наріжте і викладіть в келих. Додайте м'яту і тростинний цукор, розімніть. Додайте лід і перемістіть все в шейкер. Або збийте в блендері. Потім вилийте в стакан і залийте спрайтом. Прикрасити склянку можна часточкою лайма і листочком м'яти.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно і безпечно охолоджуватися в спеку.
А також розповідали про те, що лікарі назвали напої, які в спеку пити не можна.