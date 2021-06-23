Эксперты назвали напитки, которые не стоит пить в жару

В Украине наступила настоящая жара, и это означает не только отдых на пляже, а еще и стресс для организма. В жаркую погоду человек может терять до 4 литров влаги в день, в обычную погоду - это около 2 литров. Поэтому очень важно пить, но не все напитки в жару пойдут на пользу.

Какие напитки лучше не употреблять в жару - читайте в нашем материале ниже.

Пакетированные соки

Такие соки содержат очень много сахара, поэтому жажду они точно не утолят.

Бутилированные чаи

Холодные чаи с фруктовыми наполнителями также содержат в себе большую концентрацию сахара и концентратов. Кроме того, у них нет тонизирующих веществ, которые присущи обычному чаю.

Газированные напитки

Газировка не принесет вам никакой пользы, кроме того, из-за сахара вы также не утолите жажду. Кроме вкусовых ощущений ничего хорошего они не дают.

Кофе и какао

Данные напитки также не лучший вариант для употребления в жару. Они еще больше разогреют организм.

Холодное пиво

Пиво, которое содержит этиловый спирт и не было сделано в результате брожения из натурального солода и хмеля, не утолит жажду. В жару оно только даст неприятное опьянение.