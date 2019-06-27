Вода хлестала каскадом: новые детали и видео ЧП в Харьковском метро

Потоп в метро Харькова (коллаж: РБК-Украина)

Пассажиры Харьковского метро были шокированы затоплением станции

Потоп в Харьковском метро случился из-за прорыва трубы водопровода. Сотрудники метрополитена изо всех сил пытались убирать льющиеся потоки воды, но пассажирам все же пришлось ждать прибытие поездов, стоя в воде. Фото и видео публикуют пользователи в Facebook.

Мощный поток воды мгновенно залил вестибюль и платформу станции "Московский проспект". Вода хлынула по ступеням, превратив их в каскадный водопад.

Потоп в метро Харькова (видео: facebook.com/livekharkov)

К счастью, на работу подземки эта ситуация не повлияла. Поезда продолжили прибывать на станцию в обычном режиме.

Потоп в метро Харькова (видео: facebook.com/livekharkov)

Починить трубу и убрать воду с платформы удалось в течение получаса.

Потоп в метро Харькова (фото: facebook.com/livekharkov)

Пользователи сети также отреагировали на подобный инцидент, проведя паралелли между названием станции и произошедшим.

Это трубу прорвало или ливень такой был?

Понятно, почему на новых домах нет воды.

Где в названиях "москва " там и задница.

А что, неплохой фонтанчик со вкусом и вовремя.

Потоп в метро Харькова (скрин: facebook.com/livekharkov)

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