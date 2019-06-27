Вода хлестала каскадом: новые детали и видео ЧП в Харьковском метро

Пассажиры Харьковского метро были шокированы затоплением станции
Потоп в Харьковском метро случился из-за прорыва трубы водопровода. Сотрудники метрополитена изо всех сил пытались убирать льющиеся потоки воды, но пассажирам все же пришлось ждать прибытие поездов, стоя в воде. Фото и видео публикуют пользователи в Facebook.
Мощный поток воды мгновенно залил вестибюль и платформу станции "Московский проспект". Вода хлынула по ступеням, превратив их в каскадный водопад.
Потоп в метро Харькова (видео: facebook.com/livekharkov)
К счастью, на работу подземки эта ситуация не повлияла. Поезда продолжили прибывать на станцию в обычном режиме.
Потоп в метро Харькова (видео: facebook.com/livekharkov)
Починить трубу и убрать воду с платформы удалось в течение получаса.
Потоп в метро Харькова (фото: facebook.com/livekharkov)
Пользователи сети также отреагировали на подобный инцидент, проведя паралелли между названием станции и произошедшим.
Потоп в метро Харькова (скрин: facebook.com/livekharkov)
Напомним, мощная гроза с сильными шквалистыми порывами ветра обрушилась на Киев 27 июня около 12 часов дня. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.
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