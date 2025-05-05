Названо популярні краплі для очей, які не варто використовувати: будьте обережні!

Чого уникати

Офтальмолог Мішель Холмс назвала звичку, яку ніколи не слід робити - не використовуйте краплі для зменшення почервоніння очей. Все тому, що це почервоніння є симптомом якогось серйознішого захворювання.

Коли ваше око подразнене, як це може бути при кон’юнктивіті або певних алергіях, кровоносні судини, розташовані в передній частині ока, розширюються та набрякають. Саме це призводить до того, що біла частина ока виглядає червоною та подразненою.

Ці кровоносні судини виконують важливу функцію - коли вони запалюються, це свідчить про те, що щось не так. Це може бути пов’язано з легкою проблемою, такою як застуда чи пил в оці, або ж симптомом більш серйозного захворювання, такого як інфекція, глаукома чи пошкодження рогівки.

Краплі від почервоніння очей спрямовані на звуження цих кровоносних судин та зменшення їхньої видимості. Тимчасово це повертає очі до білого кольору, проте ці краплі можуть лише замаскувати проблему.

Це почервоніння може допомогти офтальмологу виявити захворювання очей. При певних захворюваннях очей час має вирішальне значення. Якщо їх не лікувати, вони можуть погіршитися та призвести до ускладнень, включаючи інфекції, а в серйозних випадках - до втрати зору.

Які засоби замість цього використовувати

Медик радить використовувати зволожувальні штучні сльози. Ці засоби загалом вважаються найбезпечнішим типом очних крапель без консервантів.

Зрештою, якщо ваше око почервоніле та подразнене, зверніться до офтальмолога та з'ясуйте причину цього.