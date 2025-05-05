Названы популярные капли для глаз, которые не следует использовать: будьте осторожны!

Чего избегать

Офтальмолог Мишель Холмс назвала привычку, которую никогда не следует делать - не используйте капли для уменьшения покраснения глаз. Все потому, что это покраснение является симптомом какого-то более серьезного заболевания.

Когда ваш глаз раздражен, как это может быть при конъюнктивите или определенных аллергиях, кровеносные сосуды, расположенные в передней части глаза, расширяются и отекают. Именно это приводит к тому, что белая часть глаза выглядит красной и раздраженной.

Эти кровеносные сосуды выполняют важную функцию - когда они воспаляются, это свидетельствует о том, что что-то не так. Это может быть связано с легкой проблемой, такой как простуда или пыль в глазу, или же симптомом более серьезного заболевания, такого как инфекция, глаукома или повреждение роговицы.

Капли от покраснения глаз направлены на сужение этих кровеносных сосудов и уменьшение их видимости. Временно это возвращает глаза к белому цвету, однако эти капли могут лишь замаскировать проблему.

Это покраснение может помочь офтальмологу обнаружить заболевание глаз. При определенных заболеваниях глаз время имеет решающее значение. Если их не лечить, они могут ухудшиться и привести к осложнениям, включая инфекции, а в серьезных случаях - к потере зрения.

Какие средства вместо этого использовать

Медик советует использовать увлажняющие искусственные слезы. Эти средства в целом считаются самым безопасным типом глазных капель без консервантов.

В конце концов, если ваш глаз покрасневший и раздраженный, обратитесь к офтальмологу и выясните причину этого.