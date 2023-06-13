Вчені назвали найрідкісніший у світі колір очей: його мають одиниці
Людське око налічує багато різноманітних відтінків. Деякі з них зустрічаються досить часто, деякі навпаки. Вчені визначили один-єдиний колір очей, який досить рідко можна побачити в когось.
Про те, який колір очей вважається найрідкіснішим у світі, читайте в матеріалі Styler.
Який колір очей вважається найрідкіснішим
Зелений вважається найрідкіснішим кольором очей у світі. Згідно з опитуванням Американської академії офтальмології, лише 9 відсотків людей мають зелені очі, тоді як 45 відсотків мають - карі, 18 відсотків - світло-карі та 27 відсотків - блакитні.
Від чого залежить колір очей в людини
Генетика - це складна наука, яка виходить за рамки простого кольору очей у батьків дитини. Колір ваших очей визначається взаємодією між різними генами, які ви успадкуєте від ваших предків. Наприклад, двоє батьків з блакитними очима можуть народити карооку дитину.
У більшості випадків люди мають однаковий колір очей протягом усього життя. Очі блакитноокої дитини можуть потемніти в перший рік або навіть у перші кілька років, але надалі колір не змінюється.
Однак існують різні умови, через які змінюється колір очей в людини. Наприклад, катаракта може зробити очі каламутними. Зміна кольору очей може статися і через травму.
Чому деякі люди мають очі різних кольорів
Люди з рідкісним захворюванням, яке називається гетерохромія, можуть мати очі різного кольору.
Наприклад, вони можуть мати одне каре око й одне блакитне око. Також людина може мати різні кольори в одному оці, коли одна половинка райдужної оболонки одного кольору, а інша - іншого.
Більшість людей з гетерохромією народжуються з нею і не відчувають інших проблем зі здоров’ям або проблемами з очима.
Раніше ми писали про те, як прожити до 100 років.
Також читайте, кого частіше кусають комарі.