Дотримуйтесь цих 4 порад, щоб зберегти очі здоровими на багато років

Кожна людина хоча б один раз в житті стикалася із перенапруженням та втомою очей. Напруга очей є поширеним симптомом, який завдає сильного дискомфорту та може призвести до хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health harvard .

Що таке напруга очей і що її викликає

Напруга очей не є офіційним медичним діагнозом. Швидше, воно часто використовується в розмовній мові для опису дискомфорту в очах, іноді в поєднанні з короткочасними труднощами зору.

Довгі періоди інтенсивного зосередження на одному завданні без перерви можуть призвести до симптомів, які можна віднести до напруги очей. Наприклад, читання дрібного шрифту або виконання детального рукоділля протягом тривалого періоду часу може ускладнити розслаблення уваги, коли ви дивитеся вгору і намагаєтеся зосередитися на чомусь далі.

Дискомфорт в очах також може виникати через спроби бачити при тьмяному освітленні або в інших ситуаціях, які змушують очі працювати інтенсивніше.

Коли напруга очей спричинена тривалими сеансами роботи перед електронними екранами, це також називається цифровим напруженням очей або синдромом комп’ютерного зору. Дискомфорт часто є результатом нашої природної схильності недостатньо моргати, дивлячись на екран.

Типові дії, які можуть викликати симптоми дискомфорту в очах, якщо виконувати їх протягом тривалого часу без перерв, включають:

проводити час за комп’ютерами, планшетами, мобільними телефонами або дивитися телевізор

водіння

читання

рукоділля чи інші ремесла, що вимагають постійного, ретельного фокусування

тьмяне освітлення

відблиски або дуже яскраве освітлення

пил або плями на цифровому екрані

погана погода під час руху

носіння окулярів або контактних лінз невідповідного рецепту

Симптоми напруги очей

Загальні симптоми включають:

сухі або сльозяться очі

розмитість зору або труднощі з фокусуванням

очі втомлені, болять, сверблять

важко тримати очі відкритими

м'язові спазми очей або повік

головний біль

біль в очах від яскравого світла

Перевтома очей також може спричинити проблеми з концентрацією, продуктивністю або точністю читання (через розмитість зору).

Що варто робити

Робіть регулярні перерви

Дотримуйтесь правила 20-20-20: кожні 20 хвилин дивіться протягом 20 секунд на щось на відстані близько 20 метрів.

Тримайте поверхні очей вологими

Не забувайте моргати, в икористовуйте зволожуючі краплі під час перегляду цифрових екранів протягом тривалого періоду часу.

Одягайте окуляри, а не контактні лінзи для роботи за комп’ютером. Під час водіння направляйте вентиляційні отвори подалі від очей, щоб не пересушувати їх.

Взимку використовуйте зволожувач повітря в будинку.

Отримайте чітке бачення

Необхідно тримати поверхні цифрових екранів і окулярів чистими. Зменште відблиски вдень за допомогою поляризованих сонцезахисних окулярів, особливо під час водіння.

Створіть зручний для очей робочий простір

Щоб уникнути сухості очей і напруги, ось як варто облаштувати робоче місце: