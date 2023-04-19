Оформлення соцвиплат і пільг: як військовим отримати безоплатну правову допомогу на ряд послуг

Військовослужбовці можуть безкоштовно отримати правову допомогу щодо ряду питань, пов’язаних зі службою та з іншими соціальними ситуаціями, такими як перерахунок пенсії, нарахування пільг чи оформлення спадщини.
Послуги можна отримати від системи безоплатної правової допомоги (БПД), повідомляє Міністерство юстиції.
Правові послуги можна отримати дистанційно або очно у бюро правової допомоги. Усі військовослужбовці мають право на безоплатну первинну правову допомогу. Зокрема:
Учасники бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати безкоштовно і вторинну правову допомогу.
А саме:
Система БПД надає правову підтримку щодо:
Консультацію можна отримати у контактному центрі системи безоплатної правової допомоги:
Якщо військові мають потребу у письмовій правовій допомозі, то потрібно зробити запит у телеграм-бот.
Також можна особисто прийти у бюро, адреси можна глянути на карті.
Повний список послуг від системи БПД можна дізнатись за посиланням.
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