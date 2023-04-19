Оформлення соцвиплат і пільг: як військовим отримати безоплатну правову допомогу на ряд послуг

Які послуги можуть отримати військові безплатно

Правові послуги можна отримати дистанційно або очно у бюро правової допомоги. Усі військовослужбовці мають право на безоплатну первинну правову допомогу. Зокрема:

правова інформація;

консультації і роз’яснення з правових питань;

допомога у складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних).

Учасники бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати безкоштовно і вторинну правову допомогу.

А саме:

захист і здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру.

Система БПД надає правову підтримку щодо:

отримання належного грошового забезпечення військовослужбовцями;

оформлення грошової допомоги у зв’язку з пораненням військовослужбовця;

оскарження рішення ВЛК, дії чи бездіяльності військової частини, органів влади;

використання належної відпустки;

звільнення з військової служби;

вирішення сімейних та соціальних питань (розлучень, аліментів, спадщини тощо);

перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг й інших правових проблем.

Як військовим отримати таку допомогу

Консультацію можна отримати у контактному центрі системи безоплатної правової допомоги:

0 800 213 103 (дзвінки у межах України безкоштовні);

номер для дзвінків з Telegram за посиланням.

Якщо військові мають потребу у письмовій правовій допомозі, то потрібно зробити запит у телеграм-бот.

Також можна особисто прийти у бюро, адреси можна глянути на карті.

Повний список послуг від системи БПД можна дізнатись за посиланням.