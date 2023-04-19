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Оформлення соцвиплат і пільг: як військовим отримати безоплатну правову допомогу на ряд послуг

Військові можуть отримати безкоштовно правову допомогу (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Військовослужбовці можуть безкоштовно отримати правову допомогу щодо ряду питань, пов’язаних зі службою та з іншими соціальними ситуаціями, такими як перерахунок пенсії, нарахування пільг чи оформлення спадщини.

Послуги можна отримати від системи безоплатної правової допомоги (БПД), повідомляє Міністерство юстиції.

Які послуги можуть отримати військові безплатно

Правові послуги можна отримати дистанційно або очно у бюро правової допомоги. Усі військовослужбовці мають право на безоплатну первинну правову допомогу. Зокрема:

  • правова інформація;
  • консультації і роз’яснення з правових питань;
  • допомога у складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних).

Учасники бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати безкоштовно і вторинну правову допомогу.

А саме:

  • захист і здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
  • складення документів процесуального характеру.

Система БПД надає правову підтримку щодо:

  • отримання належного грошового забезпечення військовослужбовцями;
  • оформлення грошової допомоги у зв’язку з пораненням військовослужбовця;
  • оскарження рішення ВЛК, дії чи бездіяльності військової частини, органів влади;
  • використання належної відпустки;
  • звільнення з військової служби;
  • вирішення сімейних та соціальних питань (розлучень, аліментів, спадщини тощо);
  • перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг й інших правових проблем.

Як військовим отримати таку допомогу

Консультацію можна отримати у контактному центрі системи безоплатної правової допомоги:

  • 0 800 213 103 (дзвінки у межах України безкоштовні);
  • номер для дзвінків з Telegram за посиланням.

Якщо військові мають потребу у письмовій правовій допомозі, то потрібно зробити запит у телеграм-бот.

Також можна особисто прийти у бюро, адреси можна глянути на карті.

Повний список послуг від системи БПД можна дізнатись за посиланням.

Раніше ми розповідали про те, у якому випадку волонтерам держава виплачуватиме грошову допомогу.

Читайте також про те, кому в Україні спишуть борги за комунальні послуги.

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