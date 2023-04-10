Волонтерам держава виплачуватиме допомогу: хто і як зможе її отримати

Волонтерам, які отримали інвалідність внаслідок війни, надаватимуть одноразову грошову допомогу. Також виплати передбачені членам їхніх родин у випадку загибелі волонтера. Відповідні зміни затвердив Уряд за ініціативи Мінветеранів.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів .

Хто зможе отримати допомогу

"Уряд ухвалив важливе та потрібне рішення щодо забезпечення соціальних гарантій людям, які з перших днів російської збройної агресії проти України надають безцінну підтримку нашим військовим. Вони завжди поруч, адже волонтери і військові - це міцний зв’язок, у нашій єдності - сила та незламність української нації", - заявила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Відтепер фінансова допомога виплачуватиметься не лише військовим, а й волонтерам, які надавали допомогу ЗСУ чи іншим силовим структурам під час війни.

Фінансову виплату надаватимуть:

особам з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва);

членам сімей загиблих волонтерів.

Як нараховуватиметься допомога

Рішення про призначення допомоги прийматиме міжвідомча комісія Мінветеранів відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Допомогу виплачуватимуть за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Щоб отримати одноразову грошову допомогу слід звернутися до вищезгаданої комісії з заявою та подати необхідний перелік документів.

Скільки виплачуватимуть

Розмір грошової допомоги залежить від рівня інвалідності, а саме:

інвалідність I групи - 647 250 гривень;

інвалідність II групи - 517 800 гривень;

інвалідність III групи - 388 350 гривень;

у разі смерті волонтера - 1 294 500 гривень.

Як отримати фіндопомогу (скриншот novyny.live)