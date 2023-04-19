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Оформление соцвыплат и льгот: как военным получить бесплатную правовую помощь на ряд услуг

Военные могут получить бесплатную правовую помощь (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Военнослужащие могут бесплатно получить правовую помощь по ряду вопросов, связанных со службой и другими социальными ситуациями, такими как перерасчет пенсии, начисление льгот или оформление наследства.

Услуги можно получить от системы безвозмездной правовой помощи (БПД), сообщает Министерство юстиции.

Какие услуги могут получить военные бесплатно

Правовые услуги можно получить дистанционно или очно в бюро правовой помощи. Все военнослужащие имеют право на бесплатную первичную правовую помощь. В частности:

  • правовая информация;
  • консультации и разъяснения по правовым вопросам;
  • помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме процессуальных).

Участники боевых действий, ветераны войны, лица с инвалидностью, полученной в результате войны могут получить бесплатно и вторичную правовую помощь.

А именно:

  • защиту и осуществление представительства интересов в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления перед другими лицами;
  • составление документов процессуального характера.

Система БПД оказывает правовую поддержку:

  • получение надлежащего денежного обеспечения военнослужащими;
  • оформление денежной помощи в связи с ранением военнослужащего;
  • обжалование решения ВЛК, действия или бездействия воинской части, органов власти;
  • использование должного отпуска;
  • увольнение с военной службы;
  • решение семейных и социальных вопросов (разводов, алиментов, наследия и т.п.);
  • перерасчета пенсии, других социальных выплат и льгот и других правовых проблем.

Как военным получить такую помощь

Консультацию можно получить в контактном центре системы бесплатной правовой помощи:

  • 0 800 213 103 (звонки в пределах Украины бесплатные);
  • номер для звонков из Telegram по ссылке.

Если военные нуждаются в письменной правовой помощи, то нужно сделать запрос в телеграмм-бот.

Также можно лично прийти в бюро, адреса можно посмотреть на карте.

Полный список услуг от системы БПД можно узнать по ссылке.

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