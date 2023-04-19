Оформление соцвыплат и льгот: как военным получить бесплатную правовую помощь на ряд услуг

Военнослужащие могут бесплатно получить правовую помощь по ряду вопросов, связанных со службой и другими социальными ситуациями, такими как перерасчет пенсии, начисление льгот или оформление наследства.
Услуги можно получить от системы безвозмездной правовой помощи (БПД), сообщает Министерство юстиции.
Правовые услуги можно получить дистанционно или очно в бюро правовой помощи. Все военнослужащие имеют право на бесплатную первичную правовую помощь. В частности:
Участники боевых действий, ветераны войны, лица с инвалидностью, полученной в результате войны могут получить бесплатно и вторичную правовую помощь.
А именно:
Система БПД оказывает правовую поддержку:
Консультацию можно получить в контактном центре системы бесплатной правовой помощи:
Если военные нуждаются в письменной правовой помощи, то нужно сделать запрос в телеграмм-бот.
Также можно лично прийти в бюро, адреса можно посмотреть на карте.
Полный список услуг от системы БПД можно узнать по ссылке.
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