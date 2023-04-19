Оформление соцвыплат и льгот: как военным получить бесплатную правовую помощь на ряд услуг

Какие услуги могут получить военные бесплатно

Правовые услуги можно получить дистанционно или очно в бюро правовой помощи. Все военнослужащие имеют право на бесплатную первичную правовую помощь. В частности:

правовая информация;

консультации и разъяснения по правовым вопросам;

помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме процессуальных).

Участники боевых действий, ветераны войны, лица с инвалидностью, полученной в результате войны могут получить бесплатно и вторичную правовую помощь.

А именно:

защиту и осуществление представительства интересов в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления перед другими лицами;

составление документов процессуального характера.

Система БПД оказывает правовую поддержку:

получение надлежащего денежного обеспечения военнослужащими;

оформление денежной помощи в связи с ранением военнослужащего;

обжалование решения ВЛК, действия или бездействия воинской части, органов власти;

использование должного отпуска;

увольнение с военной службы;

решение семейных и социальных вопросов (разводов, алиментов, наследия и т.п.);

перерасчета пенсии, других социальных выплат и льгот и других правовых проблем.

Как военным получить такую помощь

Консультацию можно получить в контактном центре системы бесплатной правовой помощи:

0 800 213 103 (звонки в пределах Украины бесплатные);

номер для звонков из Telegram по ссылке.

Если военные нуждаются в письменной правовой помощи, то нужно сделать запрос в телеграмм-бот.

Также можно лично прийти в бюро, адреса можно посмотреть на карте.

Полный список услуг от системы БПД можно узнать по ссылке.