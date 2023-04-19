Кому в Україні спишуть борги за комунальні послуги: визначено групу громадян

Під час повномасштабної війни економіка потребує значної підтримки: як зовнішньої, так і внутрішньої. Утримувати економіку країни повинні її ж громадяни шляхом використання послуг на українському ринку, сплати податків і комунальних послуг. Стосовно останніх, то не всі категорії населення можуть робити це в повному обсязі, через що утворюються борги.

Кому з українців можуть анулювати борг за "комуналку" - читайте нижче в матеріалі Styler.

Уряд визначив групу людей

У грудні 2021 року борги за комунальні послуги в Україні становили:

постачання та розподіл природного газу - 33,8 млрд грн

постачання теплової енергії та гарячої води - 26,6 млрд грн

централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд грн,

управління багатоквартирним будинком - 5,6 млрд грн

поводження з побутовими відходами - 1,3 млрд грн

постачання та розподіл електроенергії - 7,7 млрд грн

Через повномасштабне вторгнення Росії багато українців втратили спроможність оплачувати рахунки. Тому у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який звільняє певну групу людей від сплати.

"Враховуючи стрімке зростання цін на всі товари, продукти та послуги, необхідний комплексний підхід для врегулювання питань зі сплати заборгованості за житлово-комунальні послуги", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Відповідно до проєкту акту громадянам, які постраждали в наслідок збройної агресії РФ, можуть списати заборгованість за сплату комірного.

А якщо ЖКГ піде в суд?

Варто додати, що згідно із законопроєктом №7531 стягнення боргів за "комуналку" з особи через суд заборонене. Президент України ухвалив цей законопроєкт.

Однак через пів року після завершення воєнного стану, ця норма знову повернеться.

Скриншот: itd.rada.gov.ua