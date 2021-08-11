Оформление пенсии без документов о зарплате: подробная инструкция

Пенсию в Украине оформляют при наличии соответствующих документов. Один из таких документов – справка о заработной плате, где указывается ее размер. Однако бывают ситуации, когда такой документ утерян, фирма или организация давно не работают и получить повторно нет возможности, а записи в государственных реестрах отсутствуют.
Как оформить пенсию в такой ситуации рассказала юрист Марина Губская на портале "Бесплатной правовой помощи".
По словам специалиста, с такими ситуациями сталкиваются украинцы, у которых трудовая деятельность выпала на период до 1 января 2004 года. Если документы о зарплате утеряны, то за период с 1 января 1998 года берут данные из базы Государственного реестра физлиц-налогоплательщиков и Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Однако, этот вариант касается только тех работодателей, которые оформляли работников официально, платили налоги и подавали в ПФУ отчеты о своих сотрудниках. Данные о зарплате до 1998 года могут в реестре отсутствовать, но тогда берется средняя зарплата работник соответствующей профессии (должности) на тот период в компании или размер зарплаты на аналогичной должности.
Кстати! Бывшим работникам ликвидированных банков справки о зарплате могут выдать в НБУ.
Если в Пенсионном фонде решат, что предоставленных документов недостаточно для начисления пенсии, чтобы подтвердить зарплату до 2000 года, юрист рекомендует обратиться в суд.
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