Оформление пенсии без документов о зарплате: подробная инструкция

По словам специалиста, с такими ситуациями сталкиваются украинцы, у которых трудовая деятельность выпала на период до 1 января 2004 года. Если документы о зарплате утеряны, то за период с 1 января 1998 года берут данные из базы Государственного реестра физлиц-налогоплательщиков и Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Однако, этот вариант касается только тех работодателей, которые оформляли работников официально, платили налоги и подавали в ПФУ отчеты о своих сотрудниках. Данные о зарплате до 1998 года могут в реестре отсутствовать, но тогда берется средняя зарплата работник соответствующей профессии (должности) на тот период в компании или размер зарплаты на аналогичной должности.

Какие есть варианты для пенсионеров:

Обратиться за справкой по бывшему месту работы, если предприятие ведет деятельность.

Если предприятие не работает, но есть правопреемник, то можно найти контакты через Единый государственный реестр юридических лиц. Компания-правопреемник обязана выдать справку о начислениях по зарплате или справку о том, что данные были утеряны (ликвидированы).

Если предприятие полностью прекратило существование, то данные могут сохраниться в архивном учреждении, куда ликвидационная комиссия передала документы. Запрос нужно будет отправить в архивное учреждение по адресу регистрации или пребывания бывшего работодателя (запрос на подтверждение трудовых отношений и о получении справки о зарплате).

Если предприятие ликвидировано, но документы не попали в архивное учреждение по каким-либо причинам, то зарплата будет определяться по минимальной тарифной ставке профессии (должностного оклада). Чтобы получить такую справку, нужно будет обратиться в соответствующую районную администрацию, городское или районное управление труда и социальной защиты населения.

Кстати! Бывшим работникам ликвидированных банков справки о зарплате могут выдать в НБУ.

Если в Пенсионном фонде решат, что предоставленных документов недостаточно для начисления пенсии, чтобы подтвердить зарплату до 2000 года, юрист рекомендует обратиться в суд.