Оформлення пенсії без документів про зарплату: докладна інструкція

Пенсію в Україні оформляють за наявності відповідних документів. Один з таких документів - довідка про заробітну плату, де вказується її розмір. Однак бувають ситуації, коли такий документ загублений, фірма або організація давно не працюють і отримати повторно немає можливості, а записи в державних реєстрах відсутні.
Як оформити пенсію в такій ситуації розповіла юрист Марина Губська на порталі "Безоплатної правової допомоги".
За словами фахівця, з такими ситуаціями стикаються українці, у яких трудова діяльність випала на період до 1 січня 2004 року. Якщо документи про зарплату загублені, то за період з 1 січня 1998 року беруть дані з бази Державного реєстру фізосіб-платників податків та Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Однак, цей варіант стосується тільки тих роботодавців, які оформляли працівників офіційно, платили податки та подавали в ПФУ звіти про своїх співробітників. Дані про зарплату до 1998 року можуть в реєстрі бути відсутніми, але тоді береться середня зарплата працівник відповідної професії (посади) на той період в компанії або розмір зарплати на аналогічній посаді.
ДО РЕЧІ! Колишнім працівникам ліквідованих банків довідки про зарплату можуть видати в НБУ.
Якщо в Пенсійному фонді вирішать, що наданих документів недостатньо для нарахування пенсії, щоб підтвердити зарплату до 2000 року, юрист рекомендує звернутися до суду.
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