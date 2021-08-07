В Минсоцполитики рассказали, как украинцам будут оформлять пенсии без официального стажа

В Украине без пенсии могут остаться около полмиллиона граждан, у которых не будет необходимых 15 лет стажа. Поэтому министерство социальной политики разрабатывает законопроект, который позволит засчитать требуемые рабочие годы трудоустроенным неофициально.

Чиновник обратила внимание, что кроме тех, кто работает в "теневом секторе экономики", без пенсии также могут остаться граждане на неполной занятости.

Такая ситуация ожидается, если не изменить действующие нормы законодательства Украины.

Так, по данным министерства, рискуют из-за нехватки страхового стажа совсем лишиться пенсий сейчас около 500 тысяч граждан, которые работают без официального оформления.

"Мы разработали законопроект, и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше. Потому что чем больше людей вовлечено в систему социального страхования, чем больше их работает, тем больше они имеют права на достойную пенсию", - сказала Лазебная.

Отметим, перед этим в Минсоцполитики рассказали, что пенсия на уровне прожиточного минимума будет выплачиваться людям, проработавшим 5 лет. Так, министр подчеркивала, что государство должно гарантировать людям: