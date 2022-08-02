Как оформить в школу ребенка-переселенца: вам поможет эта инструкция

Совсем скоро начнется учебный год и перед родителями, которые вынуждены были уехать из опасных областей, встанет вопрос о зачислении ребенка в школу по месту временного проживания.
Дети-переселенцы в следующем учебном году могут учиться в заведениях образования, в которых они учились до начала полномасштабного вторжения России - при условии, что заведение работает, офлайн или онлайн.
Также дети могут обучаться в заведениях образования по месту временного пребывания. Родители (или их законные представители) должны обратиться в ближайшее учреждение образования и подать документы.
Какие нужны документы и как проходит зачисление детей в школы на 2022/2023 учебный год - читайте ниже.
Как сообщает Министерство образования и науки Украины, родителям, опекунам или другим законным представителям ребенка нужно обратиться в учреждение образования, которое обслуживает территорию проживания ребенка.
Для зачисления ребенка в школу нужно заполнить заявление - лично, электронной почтой, факсом или другим удобным способом.
Также родителям (опекунам или законным представителям) в условиях военного положения по возможности нужно подать один из таких документов:
Если у ребенка-переселенца отсутствует свидетельство о рождении или другой документ, который подтверждает личность ребенка, он засчитывается в заведение образования без такого документа.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, за какое время школьники должны добраться до укрытия во время тревоги.
А также мы публиковали список школ в Киеве, которые готовятся к открытию 1 сентября.