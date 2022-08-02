Як оформити в школу дитину-переселенця: вам допоможе ця інструкція

Зовсім скоро почнеться навчальний рік і перед батьками, які змушені були виїхати з небезпечних областей, постане питання про зарахування дитини в школу за місцем тимчасового проживання.
Діти-переселенці в наступному навчальному році можуть навчатися в закладах освіти, в яких вони навчалися до початку повномасштабного вторгнення Росії - за умови, що заклад працює, офлайн або онлайн.
Також діти можуть навчатися в закладах освіти за місцем тимчасового перебування. Батьки (або їх законні представники) повинні звернутися до найближчого закладу освіти та подати документи.
Які потрібні документи і як проходить зарахування дітей до шкіл на 2022/2023 навчальний рік - читайте нижче.
Як повідомляє Міністерство освіти та науки України, батькам, опікунам або іншим законним представникам дитини потрібно звернутися до закладу освіти, який обслуговує територію проживання дитини.
Для зарахування дитини до школи потрібно заповнити заяву - особисто, електронною поштою, факсом або іншим зручним способом.
Також батькам (опікунам або законним представникам) в умовах воєнного стану по можливості потрібно подати один з таких документів:
Якщо у дитини-переселенця відсутнє свідоцтво про народження або інший документ, який підтверджує особу дитини, вона зараховується до закладу освіти без такого документа.
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