Как оформить в школу ребенка-переселенца: вам поможет эта инструкция

Совсем скоро начнется учебный год и перед родителями, которые вынуждены были уехать из опасных областей, встанет вопрос о зачислении ребенка в школу по месту временного проживания.

Дети-переселенцы в следующем учебном году могут учиться в заведениях образования, в которых они учились до начала полномасштабного вторжения России - при условии, что заведение работает, офлайн или онлайн.

Также дети могут обучаться в заведениях образования по месту временного пребывания. Родители (или их законные представители) должны обратиться в ближайшее учреждение образования и подать документы.