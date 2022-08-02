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Как оформить в школу ребенка-переселенца: вам поможет эта инструкция

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 16:02
Как оформить в школу ребенка-переселенца: вам поможет эта инструкция Фото: Как записать ребенка-переселенца в школу (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Совсем скоро начнется учебный год и перед родителями, которые вынуждены были уехать из опасных областей, встанет вопрос о зачислении ребенка в школу по месту временного проживания.

Дети-переселенцы в следующем учебном году могут учиться в заведениях образования, в которых они учились до начала полномасштабного вторжения России - при условии, что заведение работает, офлайн или онлайн.

Также дети могут обучаться в заведениях образования по месту временного пребывания. Родители (или их законные представители) должны обратиться в ближайшее учреждение образования и подать документы.

Какие нужны документы и как проходит зачисление детей в школы на 2022/2023 учебный год - читайте ниже.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, родителям, опекунам или другим законным представителям ребенка нужно обратиться в учреждение образования, которое обслуживает территорию проживания ребенка.

Для зачисления ребенка в школу нужно заполнить заявление - лично, электронной почтой, факсом или другим удобным способом.

К заявлению нужно приложить такие документы:

  • Копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, который удостоверяет личность (при наличии).
  • Оригинал или копия медицинской справки по форме № 086-1/о

Также родителям (опекунам или законным представителям) в условиях военного положения по возможности нужно подать один из таких документов:

  • Справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица
  • Справку об обращении за защитой в Украине
  • Свидетельство беженца
  • Свидетельство лица, которое нуждается в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита

А если документов нет?

Если у ребенка-переселенца отсутствует свидетельство о рождении или другой документ, который подтверждает личность ребенка, он засчитывается в заведение образования без такого документа.

Как оформить в школу ребенка-переселенца: вам поможет эта инструкция

Напомним, ранее мы рассказывали о том, за какое время школьники должны добраться до укрытия во время тревоги.

А также мы публиковали список школ в Киеве, которые готовятся к открытию 1 сентября.

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