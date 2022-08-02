Як оформити в школу дитину-переселенця: вам допоможе ця інструкція

Зовсім скоро почнеться навчальний рік і перед батьками, які змушені були виїхати з небезпечних областей, постане питання про зарахування дитини в школу за місцем тимчасового проживання.

Діти-переселенці в наступному навчальному році можуть навчатися в закладах освіти, в яких вони навчалися до початку повномасштабного вторгнення Росії - за умови, що заклад працює, офлайн або онлайн.

Також діти можуть навчатися в закладах освіти за місцем тимчасового перебування. Батьки (або їх законні представники) повинні звернутися до найближчого закладу освіти та подати документи.