Як оформити пенсію онлайн: проста інструкція для кожного українця

Оформити пенсію в Україні можна онлайн. Подати документи можна з будь-якого регіону країни, потрібні тільки скани документів для оформлення пенсії та Інтернет, а ще - підключити смс-інформування від Пенсійного фонду.

Як подати документи на оформлення пенсії онлайн і які потрібні документи - читайте в матеріалі нижче.

Громадяни України, які досягли 60-річного віку і мають необхідний страховий стаж, можуть подати документи на оформлення пенсії. Звернутися за призначенням пенсії можна в будь-який термін після досягнення необхідного віку.

Також звернутися до Пенсійного фонду можна в будь-якій області країни, незалежно від місця реєстрації та проживання.

Є два нюанси:

Якщо подати заяву про призначення пенсії за віком протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, то вона буде призначена з наступного дня після дня народження. (Тобто, якщо 60 років виповнилося 5 травня, то подати документи потрібно не пізніше 5 серпня, щоб її призначили з 6 травня).

Якщо ж подати заяву після закінчення трьох місяців після досягнення пенсійного віку, то пенсію призначать з дати звернення.

Які потрібні документи

Паспорт

Ідентифікаційний код Про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток та інші)

Довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2006 року (за бажанням)

Реквізити банківського рахунку

Фотографія для пенсійного посвідчення

Жінкам знадобиться свідоцтво про шлюб (при зміні прізвища).

Як подати документи

Анкету-заяву на автоматичне призначення пенсії можна подати дистанційно через Особистий електронний кабінет вебпорталу Пенсійного фонду. Для цього знадобиться кваліфікована електронний підпис (Кеп).

При заповненні заяви потрібно додати відскановані документи із зазначеного переліку.

1. Авторизуйтесь на сайті Пенсійного фонду України в особистому кабінеті за допомогою Кеп. (Можна використовувати цифровий підпис як клієнта деяких банків).

2. Виберіть у лівому бічному меню розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та натисніть на "Заява на призначення пенсії".

3. Ознайомтеся з інструкцією і покроково заповніть всі необхідні поля: ім'я, адреса, дані документів, контактні дані й так далі.

4. Додайте відскановані документи та натисніть "Сформувати заяву". Всі документи повинні бути у форматі PDF або JPG і не більше 1 МБ. Документи з декількох сторінок потрібно прикріпити одним файлом.

5. Перевірте всі дані, які ви внесли в анкету і натисніть "Підписати та відправити до ПФУ".

6. Статус обробки можна буде подивитися в особистому кабінеті, у вкладці "Мої звернення".

7. При оформленні документів потрібно зайти у вкладку "Дистанційне інформування" у верхньому правому куті в особистому кабінеті та підключити смс-інформування від Пенсійного фонду.