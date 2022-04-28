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Укрпочта и Ощадбанк заявили о важных изменениях для пенсионеров: кого касаются

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 14:58
Укрпочта и Ощадбанк заявили о важных изменениях для пенсионеров: кого касаются Коллаж РБК-Украина: Укрпочта и Ощадбанк заявили о важных изменениях для пенсионеров
Автор: Светлана Мащенко

Пенсионерам, которые получали выплаты по месту жительства через Укрпочту, и находятся на оккупированных или окруженных территориях, средства будут перечисляться на открытый счет в Ощадбанке.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Кого именно это касается

Речь идет о пенсионерах, которые находятся:

  • на временно оккупированных территориях;
  • территориях, которые находятся в окружении;
  • территориях, где ведутся активные боевые действия.

Где получить пенсию и какие документы нужны

Средства со счета пенсионер сможет получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории.

Для этого нужно предъявить паспорт и справку с номером налогового кода (идентификационный код).

Что будет с пенсией, которую не забрали вовремя

В Минсоцполитики уверяют, что вся сумма пенсии сохранится.

По возможности неполученные пенсионные выплаты будут доставлены по месту жительства пенсионера.

Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту пребывания, через Ощадбанк или другой избранный уполномоченный банк.

Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия зачисляется на карточки.

Ранее мы писали, что такое "цифровой чемодан", как им воспользоваться.

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