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KALUSH Orchestra едет на Евровидение от Украины (официально)

Автор: Дмитрий Войналович

На конкурсе Евровидение 2022 Украину представит KALUSH Orchestra вместо Алины Паш, которая отказалась от участия в конкурсе.

Об этом стало известно сегодня после проведенного собрания оргкомитета Нацотбора на Евровидение и участников группы.

Песня, которая представит Украину на Евровидении 2022:

"Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на Евровидение 2022 и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед всей Европой", - сказал вокалист KALUSH Orchestra Олег Псюк.

Как голосовали жюри и зрители (corp.suspilne.media)

Почему не Алина Паш?

После финала национального отбора Алину Паш заподозрили в подделке документов.

Дело в том, что команда певицы предоставила организаторам справку о том, что артистка не ездила в оккупированный Крым через российскую границу.

Однако позже в Государственной пограничной службе заявили, что такой документ звезде не предоставляли.

"Нам не известно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся", - сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

На ситуацию мгновенно отреагировали в оргкомитете, заявив, что не подпишут контракт с Алиной Паш до момента, пока не получат официальное подтверждение от ГПСУ о том, что артистка в 2015 году посещала полуостров без нарушений украинского законодательства.

"По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - прокомментировал ситуацию глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Николай Чернотицкий.

Алина Паш в Нацотборе (фото: instagram.com/alinapash)

Певица же уверяет: сама была удивлена, что документ не настоящий. Ведь брала она его не лично. Это делал член ее команды по поручению певицы.

"Это сделал член команды, с которым я не имею желания работать после такого низкого поступка. Я, в принципе, не переживала, что могут быть какие-то проблемы с этой справкой. Потому что я знаю, что нормально пересекала границу, на автобусе ехала. Конечно, я расстроена, что так получилось... Я не хотела оказаться в эпицентре этого всего", - сказала артистка в эфире ТСН.

На фоне скандала Алина приняла решение отказаться от участия в конкурсе.

"Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас - это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году.", - заявила она.

"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль", - сказала Паш.

Когда и где состоится Евровидение 2022

66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. В рамках действа традиционно состоится три шоу: два полуфинала и Большой финал. Вот график:

  • первый полуфинал - 10 мая
  • второй полуфинал - 12 мая
  • Большой финал - 14 мая

Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.

Билеты будут продаваться на 9 шоу - шесть репетиций и три живые концерты. Приобрести их вскоре можно будет на сайте Eurovision.tv.

Болельщикам, которые планируют приехать в Турин, организаторы рекомендуют внимательно следить за существующими и потенциальными COVID-ограничениями на поездки между их страной и городом-организатором.

Принимать конкурсантов и меломанов многофункциональная спортивно-концертная арена Пала-Альпитур, которая вмещает 16 600 зрителей, а ее площадь составляет более 30 квадратных метров!

Арена Пала-Альпитур в Турине (фото: eurovision.tv)

Всего в конкурсе в этом году примут участие представители 41 страны:

  • Украина
  • Албания
  • Армения
  • Великобритания
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Болгария
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Грузия
  • Германия
  • Греция
  • Исландия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Черногория
  • Нидерланды
  • Северная Македония
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Россия
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария

KALUSH Orchestra в первом полуфинале выступит под №9.

График выступлений в полуфиналах (eurovisionworld.com)

Читайте также комментарий Алины Паш об угрозе вторжения России в Украину.

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Евровидение 2022