KALUSH Orchestra едет на Евровидение от Украины (официально)

На конкурсе Евровидение 2022 Украину представит KALUSH Orchestra вместо Алины Паш, которая отказалась от участия в конкурсе.
Об этом стало известно сегодня после проведенного собрания оргкомитета Нацотбора на Евровидение и участников группы.
"Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на Евровидение 2022 и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед всей Европой", - сказал вокалист KALUSH Orchestra Олег Псюк.
Как голосовали жюри и зрители (corp.suspilne.media)
После финала национального отбора Алину Паш заподозрили в подделке документов.
Дело в том, что команда певицы предоставила организаторам справку о том, что артистка не ездила в оккупированный Крым через российскую границу.
Однако позже в Государственной пограничной службе заявили, что такой документ звезде не предоставляли.
"Нам не известно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся", - сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
На ситуацию мгновенно отреагировали в оргкомитете, заявив, что не подпишут контракт с Алиной Паш до момента, пока не получат официальное подтверждение от ГПСУ о том, что артистка в 2015 году посещала полуостров без нарушений украинского законодательства.
"По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - прокомментировал ситуацию глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Николай Чернотицкий.
Алина Паш в Нацотборе (фото: instagram.com/alinapash)
Певица же уверяет: сама была удивлена, что документ не настоящий. Ведь брала она его не лично. Это делал член ее команды по поручению певицы.
"Это сделал член команды, с которым я не имею желания работать после такого низкого поступка. Я, в принципе, не переживала, что могут быть какие-то проблемы с этой справкой. Потому что я знаю, что нормально пересекала границу, на автобусе ехала. Конечно, я расстроена, что так получилось... Я не хотела оказаться в эпицентре этого всего", - сказала артистка в эфире ТСН.
На фоне скандала Алина приняла решение отказаться от участия в конкурсе.
"Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас - это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году.", - заявила она.
"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль", - сказала Паш.
66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. В рамках действа традиционно состоится три шоу: два полуфинала и Большой финал. Вот график:
Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.
Билеты будут продаваться на 9 шоу - шесть репетиций и три живые концерты. Приобрести их вскоре можно будет на сайте Eurovision.tv.
Болельщикам, которые планируют приехать в Турин, организаторы рекомендуют внимательно следить за существующими и потенциальными COVID-ограничениями на поездки между их страной и городом-организатором.
Принимать конкурсантов и меломанов многофункциональная спортивно-концертная арена Пала-Альпитур, которая вмещает 16 600 зрителей, а ее площадь составляет более 30 квадратных метров!
Арена Пала-Альпитур в Турине (фото: eurovision.tv)
Всего в конкурсе в этом году примут участие представители 41 страны:
KALUSH Orchestra в первом полуфинале выступит под №9.
График выступлений в полуфиналах (eurovisionworld.com)
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