KALUSH Orchestra едет на Евровидение от Украины (официально)

Песня, которая представит Украину на Евровидении 2022:

"Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на Евровидение 2022 и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед всей Европой", - сказал вокалист KALUSH Orchestra Олег Псюк.

Как голосовали жюри и зрители (corp.suspilne.media)

Почему не Алина Паш?

После финала национального отбора Алину Паш заподозрили в подделке документов.

Дело в том, что команда певицы предоставила организаторам справку о том, что артистка не ездила в оккупированный Крым через российскую границу.

Однако позже в Государственной пограничной службе заявили, что такой документ звезде не предоставляли.

"Нам не известно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся", - сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

На ситуацию мгновенно отреагировали в оргкомитете, заявив, что не подпишут контракт с Алиной Паш до момента, пока не получат официальное подтверждение от ГПСУ о том, что артистка в 2015 году посещала полуостров без нарушений украинского законодательства.

"По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - прокомментировал ситуацию глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Николай Чернотицкий.

Алина Паш в Нацотборе (фото: instagram.com/alinapash)

Певица же уверяет: сама была удивлена, что документ не настоящий. Ведь брала она его не лично. Это делал член ее команды по поручению певицы.

"Это сделал член команды, с которым я не имею желания работать после такого низкого поступка. Я, в принципе, не переживала, что могут быть какие-то проблемы с этой справкой. Потому что я знаю, что нормально пересекала границу, на автобусе ехала. Конечно, я расстроена, что так получилось... Я не хотела оказаться в эпицентре этого всего", - сказала артистка в эфире ТСН.

На фоне скандала Алина приняла решение отказаться от участия в конкурсе.

"Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас - это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году.", - заявила она.

"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль", - сказала Паш.

Когда и где состоится Евровидение 2022

66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. В рамках действа традиционно состоится три шоу: два полуфинала и Большой финал. Вот график:

первый полуфинал - 10 мая

второй полуфинал - 12 мая

Большой финал - 14 мая

Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.

Билеты будут продаваться на 9 шоу - шесть репетиций и три живые концерты. Приобрести их вскоре можно будет на сайте Eurovision.tv.

Болельщикам, которые планируют приехать в Турин, организаторы рекомендуют внимательно следить за существующими и потенциальными COVID-ограничениями на поездки между их страной и городом-организатором.

Принимать конкурсантов и меломанов многофункциональная спортивно-концертная арена Пала-Альпитур, которая вмещает 16 600 зрителей, а ее площадь составляет более 30 квадратных метров!

Арена Пала-Альпитур в Турине (фото: eurovision.tv)

Всего в конкурсе в этом году примут участие представители 41 страны:

Украина

Албания

Армения

Великобритания

Австралия

Австрия

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Грузия

Германия

Греция

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Мальта

Молдова

Черногория

Нидерланды

Северная Македония

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Россия

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

KALUSH Orchestra в первом полуфинале выступит под №9.

График выступлений в полуфиналах (eurovisionworld.com)