Алина Паш отказалась от участия в Евровидении 2022. Певица не будет представлять Украину в Европе на фоне скандала вокруг ее поездки в оккупированный Крым .

Об этом артистка написала в своем Instagram 16 февраля - в День единства.

"Я гражданка Украины, я придерживаюсь законов Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история - это совсем не то, что я закладывала в свою песню", - написала она.

Алина сказала, что она "артистка, а не политик".

"У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей, угрозам. А также абсолютно неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины", - добавила она.

Паш заверила, что она "не хочет этой виртуальной войны и хейта".

"Главная война сейчас - это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году", - заявила она.

"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль", - сказала Паш.

Она свяжется с Суспильным и подпишет все необходимые документы.

"Отдельно хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает и помогает, кто слышит мою песню и важное сообщение, а не сплетни про меня. Спасибо! У нас с вами история продолжается, и нам решать, какой она будет. Объединяемся! Сейчас это важно как никогда!" - добавила она.