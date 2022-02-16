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Алина Паш отказалась от участия в Евровидении 2022

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Среда 16 февраля 2022 15:31
Алина Паш отказалась от участия в Евровидении 2022 Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)
Автор: Дмитрий Войналович

Алина Паш отказалась от участия в Евровидении 2022. Певица не будет представлять Украину в Европе на фоне скандала вокруг ее поездки в оккупированный Крым.

Об этом артистка написала в своем Instagram 16 февраля - в День единства.

"Я гражданка Украины, я придерживаюсь законов Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история - это совсем не то, что я закладывала в свою песню", - написала она.

Алина сказала, что она "артистка, а не политик".

"У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей, угрозам. А также абсолютно неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины", - добавила она.

Паш заверила, что она "не хочет этой виртуальной войны и хейта".

"Главная война сейчас - это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году", - заявила она.

"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль", - сказала Паш.

Она свяжется с Суспильным и подпишет все необходимые документы.

"Отдельно хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает и помогает, кто слышит мою песню и важное сообщение, а не сплетни про меня. Спасибо! У нас с вами история продолжается, и нам решать, какой она будет. Объединяемся! Сейчас это важно как никогда!" - добавила она.

Ранее мы писали, что пограничники "умыли руки" в скандале с Алиной Паш.

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Евровидение 2022 Алина Паш
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