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Алина Паш объяснила поддельную справку о поездке в Крым: "низкий поступок"

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Среда 16 февраля 2022 14:00
Алина Паш объяснила поддельную справку о поездке в Крым: "низкий поступок" Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)
Автор: Styler

Алина Паш уверена, что ездила в аннексированный Крым, не нарушая украинское законодательство.

Об этом певица сказала в интервью ТСН.

По словам артистки, она "сама была удивлена, что документ не настоящий".

Алина напомнила журналистам, что брала справку не лично (потому что была больна), а попросила это сделать одного из членов своей команды.

"Это сделал член команды, с которым я не имею желания работать после такого низкого поступка", - сказала Паш.

Алина Паш объяснила поддельную справку о поездке в Крым: &quot;низкий поступок&quot;

Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Она добавила, что "в принципе, не переживала, что могут быть какие-то проблемы с этой справкой".

И заявила: не сомневается в том, что ездила в аннексирован русскими Крым законно.

"Потому что я знаю, что нормально пересекала границу на автобусе. Конечно, я расстроена, что так получилось... Я не хотела оказаться в эпицентре этого всего", - резюмировала артистка.

Напомним, что после финала Нацотбора на Евровидение певицу обвинили в подделке документов - команда певицы предоставила организаторам справку о том, что артистка не ездила в аннексированный Крым через российскую границу.

Однако позже в Государственной пограничной службе заявили, что такого документа звезде не предоставляли.

"Нам не известно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся", - сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Алина Паш объяснила поддельную справку о поездке в Крым: &quot;низкий поступок&quot;

Документ, который команда Алины предоставила организаторам Нацотбора (facebook.com/suspilne.eurovision)

Раньше Алина Паш сделала заявление об угрозе вторжения России в Украину.

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Алина Паш
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