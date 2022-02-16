Готова воевать: Алина Паш сделала заявление об угрозе вторжения России в Украину

Победительница Нацотбора на Евровидение 2022 Алина Паш в случае военного вторжения России в Украину будет защищать свою родину вместе со всем народом.

Такое заявление скандальная певица, которая рискует потерять место на песенном конкурсе в Турине из-за поддельной справки о поездке в аннексированный Крым , сделала во время разговора с Newsbeat на BBC .

Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Что говорит Алина Паш о возможной российской агрессии

Артистка в разговоре с британскими журналистами призналась, что кое-кто из ее друзей напуган возможной эскалацией со стороны РФ и некоторые имеют готовые "тревожные чемоданчики" на случай, если им придется бежать из Украины.

"Сейчас очень трудно оставаться позитивным и спокойным", - сказала Алина.

Алина Паш выиграла Нацотбор на Евровидение 2022 (фото: instagram.com/alinapash)

При этом она добавила, что "мы должны быть готовы", если Россия все-таки полномасштабно ворвется на нашу землю.

И заверила: она лично намерена в случае опасности воевать, а не бежать.

"Я верю в свой месседж о том, что нам не нужна война. Но если они (Россия) собираются подтолкнуть нас, мы будем стоять вместе", - сказала Паш.

"Такие художники, как я, хотят творить что-то хорошее. Мы хотим создавать легкие и позитивные новости, но мы живем в этой реальности. Мы собираемся реагировать. Мы не собираемся бежать", - добавила она.

А на все упреки о том, что она якобы предательница и не любит свою родину, певица отвечает: "Я украинка, я говорю на украинском, и моя песня об Украине".

Алина Паш готова защищать Украину с оружием в руках (фото instagram.com/alinapash)