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KALUSH Orchestra їде на Євробачення від України (офіційно)

Автор: Дмитрий Войналович

На конкурсі Євробачення 2022 Україну представить KALUSH Orchestra замість Аліни Паш, яка відмовилася від участі у конкурсі.

Про це стало відомо сьогодні після проведених зборів оргкомітету Нацвідбору на Євробачення та учасників гурту.

Пісня, яка представить Україну на Євробаченні 2022:

"Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", - сказав вокаліст KALUSH Orchestra Олег Псюк.

Як голосували журі і глядачі (corp.suspilne.media)

Чому не Аліна Паш?

Після фіналу національного відбору Паш запідозрили у підробці документів.

Річ у тім, що команда співачки надала організаторам довідку про те, що артистка не їздила до окупованого Криму через російський кордон.

Однак пізніше у Державній прикордонній службі заявили, що такого документа зірці не надавали.

"Нам не відомо, який документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, і під таким номером нікому не надавався", - сказав спікер ДПСУ Андрій Демченко.

На ситуацію миттєво відреагували у оргкомітеті, заявивши, що не підпишуть контракт з Аліною Паш до моменту, доки не отримають офіційне підтвердження від ДПСУ про те, що артистка у 2015 році відвідувала півострів без порушень українського законодавства.

"На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - прокоментував ситуацію голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Микола Чернотицький.

Аліна Паш у Нацвідборі (фото: instagram.com/alinapash)

У той же час співачка запевняє: сама була здивована, що документ не справжній. Адже брала вона його не особисто. Це робив член її команди за дорученням співачки.

"Це зробив член команди, з яким я не маю бажання працювати після такого низького вчинку. Я, в принципі, не переживала, що можуть бути якісь проблеми з цією довідкою. Тому що я знаю, що нормально перетинала кордон, на автобусі їдучи. Звісно, я засмучена, що так вийшло... Я не хотіла опинитися у епіцентрі цього всього", - сказала артистка у ефірі ТСН.

На тлі скандалу Аліна вирішила відмовитися від участі у конкурсі.

"Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз - це зовнішня, яка прийшла до моєї країни в 2014 році", - заявила вона.

"Я не хочу далі бути в цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України у конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже шкода", - сказала Паш.

Коли і де відбудеться Євробачення 2022

Слоган цьогорічного Євробачення - Звук краси (The Beauty of Sound).

66-й міжнародний пісенний конкурс пройде у травні в італійському Турині. В рамках дійства традиційно відбудеться три шоу: два півфінали та Великий фінал. Ось графік:

  • перший півфінал - 10 травня
  • другий півфінал - 12 травня
  • Великий фінал - 14 травня

Усі виступи будуть розпочинатися о 21:00 за київським часом.

Квитки продаватимуться на 9 шоу - шість репетицій та три живі концерти. Придбати їх незабаром можна буде на сайті Eurovision.tv.

Уболівальникам, які планують приїхати до Турину, організатори рекомендують уважно стежити за існуючими та потенційними COVID-обмеженнями на поїздки між їхньою країною та містом-організатором.

Прийматиме конкурсантів та меломанів багатофункціональна спортивно-концертна арена Пала-Альпітур, яка вміщує 16 600 глядачів, а її площа становить понад 30 квадратних метрів!

Арена Пала-Альпітур в Турине (фото: eurovision.tvt)

Всього у конкурсі цього року

  • Україна
  • Албанія
  • Вірменія
  • Велика Британія
  • Австралія
  • Австрія
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Болгарія
  • Хорватія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Данія
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Грузія
  • Німеччина
  • Греція
  • Ісландія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Латвія
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Чорногорія
  • Нідерланди
  • Північна Македонія
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Росія
  • Сан-Марино
  • Сербія
  • Словенія
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія

KALUSH Orchestra у першому півфіналі виступить під №9.

Графік виступів у півфіналах (eurovisionworld.com)

Цікаво, що відразу після цього скандалу, Тимофія Музичука - учасника гурту KALUSH Orchestra, основного конкурента Паш у національному відборі - теж звинуватили у гастролях по Росії. Однак він уже розставив усі крапки над "і".

Читайте також коментар Аліни Паш про загрозу вторгнення Росії в Україну.

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