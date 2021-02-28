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Офицер ВСУ показал, как детей в Крыму подготавливают к службе в армии РФ

Автор: Styler

В оккупированном Крыму детей и подростков готовят к службе в российской армии. В сети появились фотографии, на которых видно, как в Керчи ученики младших классов проходят строевой осмотр в спортзале.

Данные снимки опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина.

В Крыму детей готовят к службе в российской армии (фото: Telegram-канал Анатолия Штефана)

"Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков", - написал офицер ВСУ.

В Крыму детей готовят к службе в российской армии (фото: Telegram-канал Анатолия Штефана)

Напомним, в Крыму наблюдается настоящая катастрофа с пресной водой. На полуострове одно за одним пересыхают водоемы и водохранилища. Недавно пересохло Аянское водохранилище, которое поставляло воду жителям Симферополя.

В сети люди вспоминают, что в свое время там иногда ловили рыбу. Охрана прогоняла незваных рыболовов, но было несколько укромных мест. При этом на Аянском водохранилище можно было поймать карасей, карпов и лещей. А сейчас там никакой рыбы уже нет, поскольку экосистема уничтожена полностью. При этом с такой проблемой сталкиваются все водохранилища в Крыму.

Мы также писали о том, что по давней украинской традиции в Херсоне "казнили" чучело Путина.

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