Офіцер ЗСУ показав, як дітей у Криму готують до служби в армії РФ

В окупованому Криму дітей і підлітків готують до служби в російській армії. У мережі з'явилися фотографії, на яких видно, як у Керчі учні молодших класів проходять стройовий огляд у спортзалі.

"Російські окупанти не упускають жодної миті для своєї підступної пропаганди і мілітаризації українських дітей та підлітків", - написав офіцер ЗСУ.

Він також зазначив, що Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів Путіна.

Нагадаємо, в Криму спостерігається справжня катастрофа з прісною водою. На півострові одне за одним пересихають водойми і водосховища. Нещодавно пересохло Аянське водосховище, яке постачало воду мешканцям Сімферополя.

В мережі люди згадують, що свого часу там іноді ловили рибу. Охорона проганяла непроханих рибалок, але було кілька затишних місць. При цьому на Аянському водосховище можна було зловити карасів, коропів та лящів. А зараз там ніякої риби вже немає, оскільки екосистема знищена повністю. При цьому з такою проблемою стикаються всі водосховища в Криму.

Ми також писали про те, що за давньою українською традицією в Херсоні "стратили" опудало Путіна.