Офицер Нацгвардии сделал романтическое предложение любимой на концерте Иво Бобула: милые фото

Офицер Национальной гвардии Украины по имени Георгий сделал предложение своей любимой на концерте известного эстрадного исполнителя Иво Бобула. Он договорился с артистом, чтобы сделать сюрприз девушке.

В частности, в организации мероприятия бойцу помогал его сослуживец.

В подходящий момент Иво Бобул пригласил Елену к себе на сцену, а затем к девушке вышел ее избранник-военный.

"К этому все шло и момент для признания подобрался просто шикарный. Когда узнал, что в Черновцах состоится концерт Иво Бобула, решил - либо сейчас, либо никогда. Под песни о любви просто идеальный случай сделать предложение Елене", - рассказал Георгий.

Офицер вышел на сцену с пышным букетом цветов и кольцом. Девушка, конечно же, ответила ему: "Да!"

В конце зрители в зале поздравили новоиспеченных жениха и невесту бурными овациями.

Офицер Нацгвардии сделал предложение любимой на концерте Иво Бобула (facebook.com/Lviv.ngu.west)