Офицер Нацгвардии сделал романтическое предложение любимой на концерте Иво Бобула: милые фото
Офицер Национальной гвардии Украины по имени Георгий сделал предложение своей любимой на концерте известного эстрадного исполнителя Иво Бобула. Он договорился с артистом, чтобы сделать сюрприз девушке.
Фото опубликовали на Facebook-странице Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.
В частности, в организации мероприятия бойцу помогал его сослуживец.
В подходящий момент Иво Бобул пригласил Елену к себе на сцену, а затем к девушке вышел ее избранник-военный.
"К этому все шло и момент для признания подобрался просто шикарный. Когда узнал, что в Черновцах состоится концерт Иво Бобула, решил - либо сейчас, либо никогда. Под песни о любви просто идеальный случай сделать предложение Елене", - рассказал Георгий.
Офицер вышел на сцену с пышным букетом цветов и кольцом. Девушка, конечно же, ответила ему: "Да!"
В конце зрители в зале поздравили новоиспеченных жениха и невесту бурными овациями.
Офицер Нацгвардии сделал предложение любимой на концерте Иво Бобула (facebook.com/Lviv.ngu.west)
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