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Офицер Нацгвардии сделал романтическое предложение любимой на концерте Иво Бобула: милые фото

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Четверг 20 октября 2022 08:43
Офицер Нацгвардии сделал романтическое предложение любимой на концерте Иво Бобула: милые фото Офицер Нацгвардии сделал предложение любимой на концерте (facebook.com/Lviv.ngu.west)
Автор: Татьяна Самарук

Офицер Национальной гвардии Украины по имени Георгий сделал предложение своей любимой на концерте известного эстрадного исполнителя Иво Бобула. Он договорился с артистом, чтобы сделать сюрприз девушке.

Фото опубликовали на Facebook-странице Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.

В частности, в организации мероприятия бойцу помогал его сослуживец.

В подходящий момент Иво Бобул пригласил Елену к себе на сцену, а затем к девушке вышел ее избранник-военный.

"К этому все шло и момент для признания подобрался просто шикарный. Когда узнал, что в Черновцах состоится концерт Иво Бобула, решил - либо сейчас, либо никогда. Под песни о любви просто идеальный случай сделать предложение Елене", - рассказал Георгий.

Офицер вышел на сцену с пышным букетом цветов и кольцом. Девушка, конечно же, ответила ему: "Да!"

В конце зрители в зале поздравили новоиспеченных жениха и невесту бурными овациями.

Офицер Нацгвардии сделал романтическое предложение любимой на концерте Иво Бобула: милые фотоОфицер Нацгвардии сделал романтическое предложение любимой на концерте Иво Бобула: милые фотоОфицер Нацгвардии сделал романтическое предложение любимой на концерте Иво Бобула: милые фото

Офицер Нацгвардии сделал предложение любимой на концерте Иво Бобула (facebook.com/Lviv.ngu.west)

Ранее мы сообщали, что боец из "Азовстали" сделал своей девушке предложение, находясь в самом аду.

Также мы писали, что боец Нацгвардии сделал невероятно романтическое предложение любимому, где привлек сотню курсантов.

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Нацгвардия Іво Бобул