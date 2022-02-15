Боец Нацгвардии сделал невероятно романтическое предложение любимой: привлек сотню курсантов (видео)

Военнослужащий Национальной гвардии Украины устроил в Харькове необычное признание в любви и предложение руки и сердца для своей любимой. Он встал на одно колено перед девушкой прямо на плацу.

20-летний Денис познакомился со Светланой полтора года назад в академии – на занятиях по рукопашному бою. И как он говорит, влюбился сразу же.

Для торжественного предложения руки и сердца он провел целую спецоперацию. По легенде, нацгвардейцы снимали праздничный ролик ко Дню Влюбленных.

Для этого сотня военных выстроилась на плацу в форме центра. 24-летняя Светлана должна была занять место в самом центре "сердечка". Она на камеру поздравляла жителей Харькова с днем всех влюбленных.

После поздравления к ней сзади подошел Денис, с цветами и кольцом. Он встал на одно колено, признался девушке в своих чувствах, и сделал предложение руки и сердца. Светлана расплакалась, но сразу же согласилась стать его женой.

Друзья начали хлопать влюбленным и поздравлять их с помолвкой.

Денис перед началом спецоперации признался, что очень сильно волнуется и совершенно не представляет, что его ждет.

Нацгвардеец сделал своей любимой предложение на плацу