Под Офисом президента активисты "открыли" ресторан: Зеленскому оставили столик (видео)

Под Офисом президента Украины протестовали рестораторы (фото: РБК-Украина)

Под Офисом Зеленского в Киеве рестораторы устроили акцию простеста

Карантин в Украине из-за коронавируса сопровождается всевозможными акциями протеста, которые устраивают предприниматели и представители мелкого бизнеса, а также медики в разных городах. 2 мая в Киеве под Офисом президента активисты "открыли" целый летний ресторан.

Перформанс-протест на Банковой устроили рестораторы, которые требуют разрешить работу летних террас заведений питания во время введенных ограничительных мер.

На фото и видео с акции видно 15-20 раскладных столиков с "посетителями". Участники акции расставили их согласно требованиям о необходимой социальной дистанции. К вопросу о масках на лицах не все подошли с должной серьезностью - некоторые отказались от подобной защиты от вируса.

Отметим, что в мероприятии принимали участие не только сами активисты, но и случайные прохожие - людям предлагали подкрепиться бесплатно, и многие соглашались.

Кое-кто мог даже оставить чаевые киевским активистам-рестораторам.

Протестующие "забронировали" один из столиков и для президента - оставили на нем табличку с подписью "Зеленский А.В." и еще бутылочку с антисептиком.

Под Офисом президента Украины рестораторы устроили акцию протеста (Фото: "Цензор.НЕТ", ICTV, 5 канал, "Страна", facebook.com)

Нужно сказать, что организаторы акции поддерживают закрытие ресторанов на время карантина, но считают, что летние террасы должны работать в этот период.

Видео: В Киеве под Офисом Зеленского активисты "открыли" летний ресторан

Добавим, что в протестный перформанс внезапно вмешалась сегодняшняя непогода в Киеве - мощные дожди с градом заставили активистов и сторонников открытия летних террас укрыться под зонтиками возле плакатов.

Под Офисом Зеленского киевские рестораторы устроили акцию протеста (Фото: facebook.com)

Ранее мы писали о том, что 30 апреля в Киеве врачи одной из больниц устроили забастовку после того, как не дождались обещанную надбавку 300% за работу с больными коронавирусом пациентами.

Перед этим в разных городах прошли протесты из-за условий карантина - предприниматели перекрывали дороги в Хусте на Закарпатье, под Херсоном, пробивались на рынки в Каменском Днепропетровской области, протестовали в Мелитополе под Запорожьем и не только.